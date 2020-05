Theater Gütersloh beendet aktuelle Spielzeit vorzeitig

Gütersloh. Das Theater Gütersloh beendet die aktuelle Spielzeit 2019/2020, nach einvernehmlicher Absprache mit den Künstlern und Ensembles, mit sofortiger Wirkung. Alle noch ausstehenden Vorstellungen bis zum 19.06.2020 sind damit abgesagt. Ticketinhaber haben die Möglichkeit, die Kosten für bereits gekaufte Tickets über das ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH erstatten zu lassen, sofern kein Ersatztermin angeboten wird. Für Vorstellungen innerhalb eines Abonnements werden die Kosten anteilig erstattet. Ein persönliches Anschreiben an alle Abonnent*innen wird diesen bis Ende Mai 2020 übersandt. Eine Rückgabe bis zum 30. Juni ist erwünscht.

Voraussetzung für die Rückerstattung von Tickets und Abos über die Gütersloh Marketing GmbH ist, dass diese dort oder im Webshop der Kultur Räume Gütersloh, an der Theaterkasse oder Information der Stadthalle gekauft wurden. Generell gilt, dass Tickets nur an den VVK-Stellen zurückgegeben werden können, an denen sie erworben wurden.

Um insbesondere Künstler*innen in diesen schweren Zeiten zu unterstützen, kann auf eine Rückerstattung verzichtet werden. Der Betrag wird in Form einer Spende an die existenziell bedrohten freischaffenden Künstler*innen weitergegeben. Ein Formular zur Kostenerstattung/Spende ist über die Webseite des Theaters, der Stadthalle oder der Gütersloh Marketing GmbH erhältlich. Dieses muss ausgefüllt, unterschrieben und zusammen mit den entsprechenden Eintrittskarten im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH eingereicht werden.

Bei Eintrittskarten, die online über den Webshop der Kultur Räume Gütersloh erworben wurden (Mobile- oder Print@home-Ticket), reicht es, wenn eine entsprechende Willenserklärung (Spende oder Erstattung), ggf. unter Angabe der Kontoverbindung, sowie die erhaltene E-Mail mit der Auftragsnummer und den Tickets als Anlage per E-Mail an die Gütersloh Marketing GmbH gesendet wird. Die Erstattung erfolgt per Überweisung durch die Kultur Räume Gütersloh. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Aufgrund der aktuellen Situation kann die Rückabwicklung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen des ServiceCenters der Gütersloh Marketing GmbH aktuell von montags bis freitags, von 10.00 bis 16.00 Uhr, persönlich, telefonisch unter 05241-211360 oder per E-Mail unter nfgtrslh-mrktngd zur Verfügung. Die Kultur Räume Gütersloh verweisen für weitere Informationen und Fragen rund um die Erstattung von Tickets auch auf ihre Webseiten von Theater und Stadthalle.