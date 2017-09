Nach Les Yeux d´la Tete, Ginkgoa und Scarecrow präsentieren wir den nächsten Act aus Frankreich im Bunker Ulmenwall. Bizarr, umwerfend, einfach tout simplement merveilleux!

Bielefeld. THE DARK BLUE ORCHESTRA, ein französische Band die die Klangwelten eines Tom Waits mit italienischer Tarantella und der dichten Atmosphäre Calexicos verbindet. Kammermusik, jazziger Blues und die Songkunst Nick Caves geben sich mit der Theatralik des Cabarets die Hand bei diesem einzigartigem Haufen.

Der Sohn eines Musik Genies und einer Balletttänzerin, vertauscht zum Zeitpunkt der Geburt mit dem Sohn eines Mafia Bosses, Don DiMartino, formte The Dark Blue Orchestra mit einem eher ambitioniertem Ziel im Sinn: Musik zum Zweck der kriminellen Rehabilitation. Zusammengestellt aus Musikern, die die gleichen humanitären Ziele teilen, bewegt sich The Dark Blue Orchestra schon seit 2011 mit großer Resonanz in den Kreisen des Untergrund Kabaretts. Dies ist ihre extraordinäre Geschichte, die sie eine Stunde lang mit ihrer Show, durchnetzt von klassischen Intermezzi und Videokunst, kompromisslos und stark auf der Bühne erzählen.

In ihrer gegenwärtigen Form besteht die Band aus: Donnie DiMartino, größenwahnsinniger Bariton, exzentrischer Autor und Komponist der Songs. Salossin Freeman, Gitarrist und Multi-Instrumentalist, ist spezialisiert auf Musique Concrête, Filmmusik und freien Jazz. Er co-komponiert das Repertoire des The Dark Blue Orchestra. Jeremy Laine, Schlagzeuger. Durch jahrelanges Touren mit einem Power Trio namens The Perfect Idiots, als Spezialist für Mittelalterliches Schlagzeug und Absolvent der Didier Lockwood Jazz School, bringt Jeremy eine ungezügelte Kraft zu der komplexen melodischen Struktur des Live Sets des The Dark Blue Orchestra. Raphael Theodore de Banco, aus einem wohlhabenden rumänischen Hause stammend , ist ein außergewöhnlicher, klassischer Pianist und ein Komponist für Theatermusik. Seine Leidenschaft ist es, Soundauslöser an sämtlichen Stellen unterzubringen, damit sein Anzug oder sogar sein Schuh die Wiedergabe von Musikausschnitten oder Bildclips auslösen.

“The Birth of The Dark Blue Orchestra” ist der erste Teil eines epischen Triptychons über die schwierige Jugend Donnie DiMartinos, hyper-sensibler Sohn eines Mafia Bosses. Die Show ist ein cinematisches Kabarett Rock Spektakel, welches das Publikum mit in das Universum des gequälten jungen Mannes, seiner Kindheit, der Suche nach Liebe und die Genesis des The Dark Blue Orchestra entführt… Ein musikalisches Kostüm entworfen, um die Kriminellen durch handgeschneiderte Requiems zu rehabilitieren.

Was auf der musikalischen Seite raus kommt, klingt nach starken Vorlieben für Nick Cave, Tom Waits und David Bowie.

Einlass: 15. September 19.30h // Beginn: 20.30h

VVK: 10,– € (zzgl. Geb.) // AK: 13,– €

Foto: Bunker Ulmenwall