Konzert der Jazzabteilung der Johannes-Brahms-Musikschule

Detmold. Am Mittwoch, 02. Mai 2018, um 20:00 Uhr gibt es Soul, Gospel, Swing, Funk undBlues in der Aula der Alten Schule am Wall: Fritz Krisse, international erfahrener Jazzmusiker, entführt das Publikum mit den beiden Big Bands der Johannes-Brahms-Musikschule in die Zeit der Swinging Sixties und Seventies.

Aus dieser Zeit stammt der Begriff „The Beat goes on…“, und er wird in dem Konzert mit den NewComern und der großen Big Band repräsentiert durch Titel wie „Shaft“ von Isaac Hayes und „Streets of San Francisco“ von Patric Williams, die als Filmmusik zu Krimis dieser Zeit noch bestens im Ohr sind. Aber auch der „Voodoo Blues“ von Oli Poppe aus dem Jahr 2016 trifft genau diesen Charakter.

Elektrisierender Big-Band-Sound, aufregende Solisten auf Saxophon, Gitarre, Posaune und Piano und eine fachkundige Moderation: Das sind beste Voraussetzungen für einen genussreichen Abend für alle Freunde der Jazzmusik. Der Eintritt ist frei.