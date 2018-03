Terminverlegung des Mario Barth-Auftritts wegen TV-Aufzeichnung

HalleWestfalen. Aufgrund der Mitwirkung an einer seiner eigenen TV-Produktionen muss Mario Barth seinen für den 01. Februar 2019 geplanten Auftritt im GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen verlegen. Der 45-Jährige Comedian, der mit seinem aktuellen Live-Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ tourt, gastiert zwei Wochen später am 15. Februar (Freitag) 2019 in der ostwestfälischen Eventarena:

Mario Barth ist als erfolgreichster Comedian Deutschlands längst nicht mehr aus dem deutschen Unterhaltungsbusiness und der TV-Szene wegzudenken. Neben seinem Bühnen-Programm leistet der gebürtige Berliner in seiner humoristischen Sendung „Mario Barth deckt auf!“ Widerstand gegen Verschwendung von Steuergeldern und präsentiert hierbei mit der Unterstützung von Prominenten die absurdesten Fälle von Behördenirrsinn. Nun wird er im kommenden Jahr bereits zum zehnten Mal auf der Showbühne des GERRY WEBER STADION stehen und weiß mit „Männer sind faul, sagen die Frauen“ Erstaunliches und Absurdes aus dem Beziehungsalltag zu berichten. Dank seiner scharfsinnigen Beobachtungsgabe präsentiert der preisgekrönte „King of Comedy“ Erkenntnisse über das Zusammenleben von Mann und Frau.

Bereits erworbene Tickets für den ursprünglichen Termin behalten für den 15. Februar 2019 ihre Gültigkeit. Karteninhaber, die den neuen Termin nicht wahrnehmen können, haben die Möglichkeit ihre Tickets zurückzugeben und bekommen das Geld erstattet. Dies ist jedoch immer nur bei der Kartenvorverkaufsstelle möglich, an der die Tickets auch erworben wurden. Bei Fragen richten Sie sich bitte unter der telefonischen Hotline (05201) 81 80 oder per Mail an karten@gerryweber-world.de an das GERRY WEBER TICKET CENTER in HalleWestfalen.