Termine für zwölf Flugplatz-Besichtigungen im Herbst

Vorverkauf bei Gütersloh Marketing

Gütersloh (gpr). Für die nächsten Bustouren über das Flugplatzgelände stehen die genauen Termine fest. An vier aufeinander folgenden Samstagen im Herbst werden jeweilsdrei Fahrten angeboten: am 23. und 30. September sowie am 07. und 14. Oktober. Sie starten um 10:00, 13:00 und 15:30 Uhr und werden etwa zwei Stunden dauern.

Der Vorverkauf der Tickets, die vier Euro kosten, findet seit 2. September, ab 10:00 Uhr, wieder im Service-Center der Gütersloh Marketing, Berliner Straße 63, statt. Eswerden maximal vier Tickets pro Person verkauft. Eine Reservierung vorab per Telefon oder E-Mail ist nicht möglich.

Wer beim letzten Verkaufstag im Juni keine Tickets mehr erhalten und sich in die Warteliste eingetragen hat, kann vorab auf ein limitiertes Sonderkontingent zugreifen und wird hierzu separat kontaktiert. Für diesen Personenkreis gibt es einen gesonderten Vorverkaufstermin

am Freitag, dem 1. September, von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Wie bei den stark nachgefragten Touren im Juni und Juli wird ein Überblick über das gesamte, ehemals militärisch genutzte Areal vermittelt. Neben einem Ausstieg auf dem Flugvorfeld steht eine Innenbesichtigung des großen Hangars und des Offizierscasinos auf dem Programm.

Treffpunkt ist der Parkplatz des ehemaligen NAAFI-Gebäudes an der B 513, Marienfelder Straße 351 (Zufahrt über Am Stellbrink). Den Parkplatz kann man auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen, indem man die Buslinie 71 bis zur Haltestelle „Am Stellbrink Nord“nutzt.

BUZ: Der große Hangar, mit 130 m Länge und 64 m Breite das größte Gebäude auf demFlugplatz, steht mit auf dem Besichtigungsprogramm (Blossey/ Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 2015)

Foto: Stadt Gütersloh