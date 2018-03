Termine für den Nachbarschaftstreff Herford

Marie-Schmalenbach-Haus, Graf-Kantiz-Str. 5, 32049 Herford

Herford. Der Nachbarschaftstreff im Marie-Schmalenbach-Haus bietet Bewohnern, Gästen, Freunden, Besuchern und Nachbarn abwechslungsreiche Termine und Veranstaltungen. Knüpfen Sie Kontakte, tauschen Sie sich aus, lernen Sie unser Haus kennen. Sie sind herzlich willkommen!

Jeden Montag: 16.00 Uhr

Singen mit Gustav Marks im Eingangsbereich des Marie-Schmalenbach-Hauses

Jeden Dienstag: 14.30 – 17.00 Uhr

Lust auf Farbe

selbstständige Malgruppe

Am 2. Dienstag des Monats: 9.00 Uhr

Unser Nachbarschaftsfrühstück mit Büffet

um Anmeldung wird gebeten, Tel. 05221/7631-250

5 Euro und Kaffee satt

Termine: 13.03.18 / 10.04.18

Jeden Mittwoch: 9.40 – 10.40 Uhr

Lesespaß für Jung und Alt in der Grundschule Mindener Str. (Nicht in den Schulferien)

Um Anmeldung wird gebeten, Tel. 05221/7631-250

Am 2. Mittwoch des Monats: 18.00 Uhr

Erzählkreis nach dem Abendessen mit dem bekannten Stadtführer Gerd Sievers

Termine: 14.03.18 / 11.04.18

Am 1.und 3. Mittwoch des Monats: 15.00 Uhr

„Wie es früher einmal war…“

Gesprächskreis mit Herrn Sturhahn

Termine: 07.03.18 / 21.03.18 / 04.04.18 / 18.04.18

Einmal im Monat mittwochs: 15.00 – 18.30 Uhr

Gedächtnissprechstunde mit Tatjana Schilling

Musikcafé in der Eingangshalle

