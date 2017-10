Tennisstar Alexander Zverev unterschreibt einen Drei-Jahres-Vertrag

HalleWestfalen. Er ist der Shootingstar der Tenniswelt. Er ist schon die sensationelle Nummer vier auf der ATP-Weltrangliste und wird als „Kronprinz“ auf den künftigen Tennisthron gehandelt. Und wenn im kommenden Jahr die 26. GERRY WEBER OPEN vom 16. bis 24. Juni 2018 in HalleWestfalen stattfinden, dann kämpft auch die deutsche Nummer eins wieder mit um den Titel bei Deutschlands bedeutendstem Tennisevent auf der ATP World Tour. Denn jüngst haben sich Turnierdirektor Ralf Weber und Alexander („Sascha“) Zverev auf einen Drei-Jahres-Vertrag geeinigt, der bis einschließlich 2020 datiert ist. „Das ist eine großartige Nachricht für unsere Tennisfans. Sascha ist im Moment einer der begehrtesten Spieler im Welttennis“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber, der auch „unsere Zuschauer immer wieder begeistert und mitgerissen hat.“

Auch Alexander Zverev freut sich bereits auf die Rückkehr zu den GERRY WEBER OPEN: „Ich kann es kaum erwarten, wieder in Halle aufzuschlagen. Es ist eins meiner Lieblingsturniere auf der Tour“, sagt der 20-jährige Hamburger, der in dieser Woche beim ATP 1000er-Event im chinesischen Shanghai startet. „Meine gesamte Familie und unser Trainerteam fühlen sich total wohl in Halle.“ Zverev hatte in den letzten beiden Jahren jeweils das Finale beim weltweit renommierten ATP 500er-Rasenevent im GERRY WEBER STADION erreicht, war dann 2016 aber an Florian Mayer und in diesem Jahr, bei der Geburtstagsparty zum 25-jährigen Turnierjubiläum, im finalen Duell am Schweizer „Maestro“ Roger Federer gescheitert. „Ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren wieder die Chance bekomme, das Endspiel zu erreichen, um dann auch den Pokal zu gewinnen“, sagt Zverev und ergänzt: „Das ist mein Ziel.“

Der derzeit beste deutsche Tennisspieler ist längst auch im globalen Maßstab zu einem Machtfaktor geworden. Gerade in dieser Saison erlebte „Sascha“ Zverev einen beinahe märchenhaften Aufschwung, kein anderer Spieler verbuchte einen qualitativ ähnlich wertvollen Aufstieg. Gegenwärtig liegen in der ATP-Weltrangliste nur Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray vor dem Youngster. In der Jahresbestenliste, dem sogenannten „ATP Race to London“, sind vor ihm nur noch Nadal und Federer platziert.

Kein Wunder, dass sich Zverev neben den beiden Superstars bereits als einziger Profi für den traditionellen Jahresabschluss-Event qualifiziert hat: das ATP World Tour Finale in London Mitte November. Er wird bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft dann als erster Deutscher seit Rainer Schüttler im Jahr 2003 aufschlagen. „Es war einer meiner großen Träume, beim Tourfinale dabei zu sein. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich es schon so früh schaffe“, sagt Zverev, der sein Ticket für London einer beeindruckend konstanten Saison 2017 verdankt, in der er bis zum Anfang dieser Woche schon eine Bilanz von 51:17-Siegen festschrieb.

Gleich fünf Mal trug sich der Youngster in die Siegerliste eines ATP-Wettbewerbs ein, zunächst in Montpellier, danach in München und Rom. Dort in der italienischen Hauptstadt, bei den „Internationalen Meisterschaften“, besiegte er im Finale keinen geringeren als Novak Djokovic. Im Sommer begeisterte Zverev auch in Nordamerika, gewann das Turnier in Washington und eine Woche später auch das Masters im kanadischen Montreal. Dabei gelang ihm im Finale auch die erfolgreiche Revanche gegen Roger Federer. Das beste Grand Slam-Ergebnis für ihn war 2017 der Achtelfinaleinzug in Wimbledon, er unterlag dort in der Runde der letzten Sechzehn sehr unglücklich dem Kanadier Milos Raonic.

Mit Alexander Zverevs Verpflichtung stehen bereits drei aktuelle Top Ten-Spieler sowie Japans Tennisstar Kei Nishikori (ATP-Ranking 14) für die 26. GERRY WEBER OPEN fest: Neben dem deutschen Ass werden auch Österreichs Topmann Dominic Thiem (ATP 7) und natürlich der Haller Rekord-Champion Roger Federer im kommenden Jahr in der ostwestfälischen Lindenstadt aufschlagen. Der 36-jährige Schweizer ist bei dem prestigeträchtigen Rasenevent über einen „Lifetime Contract“ verbunden, er spielt folglich in dieser zweiten von drei Turnierwochen – zwischen den Grand-Slam-Turnieren French Open und Wimbledon – stets in HalleWestfalen. Federer hatte 2017 seinen neunten Titel im GERRY WEBER STADION errungen.