Tennis-Superstar Roger Federer ist der topgesetzte Profi beim 500er-Rasenevent

HalleWestfalen. Es ist das große Geburtstagsfest, die Feier zum 25-jährigen Bestehen von Deutschlands Spitzen-Tennisturnier. Und der „Mann des Jahres“ im Welttennis hat natürlich auch große Pläne für diese ganz besonderen GERRY WEBER OPEN vom 17. bis 25. Juni 2017: „Das Ziel ist der Titel. Ich will gewinnen, ganz klar“, sagt Roger Federer (ATP-Weltrangliste 4), der als topgesetzter Profi bei der Jubiläumsauflage an den Start geht. Federer, die prägendste Figur in einem Vierteljahrhundert Turniergeschichte in Ostwestfalen, könnte seinen neunten Titel gewinnen, nach den Erfolgen von 2003 bis 2006, 2008 und 2013 bis 2015. „Wir freuen uns auf Rogers Rückkehr. Er hat schließlich mitgeholfen, das Turnier in eine neue Dimension zu führen und es weltweit noch bekannter zu machen“, erklärt Turnierdirektor Ralf Weber bei der Vorstellung des Spielerfelds des ATP 500er- Rasenevents. Federer hatte für sportliche Sensationen am laufenden Band gesorgt, als er zu Jahresbeginn nach einer sechsmonatigen Verletzungs-Zwangspause auf Anhieb die Australian Open gewann – und dann auch noch die Masters- Wettbewerbe in Indian Wells und Miami für sich entschied.

Drei der besten zehn Tennisspieler der Welt und acht aus den Top Ten werden beim 25. Rasenfestival in HalleWestfalen aufschlagen, darunter auch Deutschlands größte Zukunftshoffnung, der 20-jährige Hamburger Alexander Zverev (ATP 19). Der Youngster, der soeben in München seinen dritten ATP-Titel buchte, will genauso wie Federer in den Kampf um die Pokaltrophäe eingreifen – und es noch ein bisschen besser machen bei seinem 2017er-Auftritt als im Vorjahr. „Halle gehört schon jetzt zu meinen Lieblingsturnieren. Es wäre ein absoluter Traum, hier zu gewinnen“, sagt Zverev. Bei den 24. GERRY WEBER OPEN hatte Zverev zwar im Halbfinale nach mitreißendem Auftritt den Rekordgewinner Federer ausgeschaltet, war dann aber im Endspiel an Landsmann und Überraschungssieger Florian Mayer gescheitert.

Bei der rauschenden Geburtstagsfete, die einen weiteren Meilenstein in der GERRY WEBER OPEN-Historie markiert, wollen aber auch die Top Ten-Asse Kei Nishikori (ATP 8) und Dominic Thiem (ATP 9) ein Wörtchen mitreden. „Ich habe schon gezeigt, dass ich in Halle sehr gutes Tennis spielen kann. Nun will ich auch ganz nach vorne“, sagt das asiatische Tennisidol Nishikori, der Schützling von Legende Michael Chang. Der Österreicher Shootingstar Thiem, gut befreundet mit Alexander Zverev, hat sich bereits als eine der kommenden Spitzenkräfte im Tour-Circuit etabliert – er hat die Stärke und das Potenzial, um auf allen Belägen überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. „Die Konkurrenz ist groß in Halle, es ist wieder ein starkes Feld“, sagt Thiem. „Man muss in Topform sein, wenn man etwas Großes erreichen will.“

Tatsächlich besticht das Spielerfeld der 25. GERRY WEBER OPEN nicht nur durch die herausragenden Spielerpersönlichkeiten vom Schlage eines Roger Federer, sondern auch durch Klasse in der ganzen Breite. Nie in den letzten Jahren war der Cut-Off, also die Grenze zur direkten Qualifikation für das Hauptfeld, so anspruchsvoll und hoch wie 2017. Als letzter Profi schlüpfte Titelverteidiger Florian Mayer mit Weltranglisten-Platz 51 gerade noch ins Feld hinein. „Die Zuschauer können sich auf spannende, hochklassige Duelle vom ersten Tag an freuen“, sagte Turnierchef Ralf Weber. „Es wird ein Turnier der Extraklasse.“