Telefonleitungen überlastet – Kontaktaufnahme per E-Mail empfohlen

Minden. Aufgrund einer hohen Zahl von telefonischen Bürgeranfragen an die Stadt Minden, ist es zeitweise zu einer Überlastung der Telefonleitungen gekommen. Um die Erreichbarkeit sicherzustellen, sollen Bürgerinnen und Bürger sich nur mit dringenden Anliegen an die Stadtverwaltung wenden. Eine Kontaktaufnahme per E-Mail ist weiterhin möglich und wird empfohlen. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für alle Bereiche sowie deren E-Mailadressen gibt es online unter https://www.minden.de/. Auf diesem Weg stehen die Mitarbeitenden für Fragen zur Verfügung.