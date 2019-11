Telefonische Beratung für Betroffene mit Flugangst

Paderborn. Der Trainer und Privatpilot Frank Eisenberg Meyer bietet am Donnerstag, den 7.11.2019, in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr, eine kostenfreie telefonische Sprechstunde für Betroffene mit Flugangst an. Erreichbar ist Eisenberg-Meyer unter 05251-2842323 und 0170-3181406.

Ziel dieser Beratung ist, technische Fragen zum Fliegen zu beantworten, z.B. „…ist das Fliegen bei schlechtem Wetter gefährlich“? Darüber hinaus sollen allgemeine Tipps zum Umgang mit der Flugangst gegeben werden.

In diesem Kontext wird auf Wunsch auf das nächste Seminar am 7./8. Dezember 2019 hingewiesen.