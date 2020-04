„Telefonbesuche im Quartier“ in der Corona-Zeit

Minden. „Mir fällt die Decke auf den Kopf“, „Ich bin allein“, „Ich brauche mal jemanden, mit dem ich ein paar Worte wechseln kann“ – diese Wünsche kommen zurzeit in den Quartiersbüros an. Bisher war die Arbeit der Quartiersteams geprägt von Begegnung, Austausch und Kontakt. Das persönliche Gespräch und die Treffen im Begegnungszentrum und in den Quartiersbüros sind aktuell nicht möglich. Daher starten das Quartiersmanagement in Bärenkämpen gemeinsam mit der Freiwilligen-Agentur der PariSozial die „Telefonbesuche im Quartier“, um in Kontakt zu bleiben oder in Kontakt zu kommen. In den vergangenen beiden Jahren wurden in den verschiedenen Quartieren ehrenamtliche Sozialpaten und -Patinnen ausgebildet. Einige von ihnen bieten ab dem 6. April von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 11 Uhr eine Telefonzeit an. Sie schenken Zeit und hören den Menschen zu, die sich ab und zu in dieser Zeit des Abstandhaltens jemanden wünschen, mit dem sie ein paar Worte wechseln können.

Die Sozialpaten und Quartiersmanager*innen freuen sich über jede*n Anrufer*in, die*der sich meldet. Sollte das Telefon besetzt sein, kann der oder die Anrufer*in die eigene Telefonnummer auf der Mailbox oder unter der Nummer 0571/38874936 hinterlassen. Die Gespräche werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Nutzen Sie die „Telefonbesuche im Quartier“ von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 11 Uhr. Bitte rufen Sie die Telefonnummer 01523 8299847 an.

Auch auf der Rechten Weserseite bietet das Quartiersmanagement einen Telefondienst „Lasst uns drüber sprechen“ mit Student*innen der Sozialen Arbeit der Fachhochschule Bielefeld an. Die Telefongespräche werden zeitlich individuell über das Quartiersmanagement Rechte Weserseite vermittelt. Bitte wenden Sie sich an den Quartiersmanager Erik Hasse unter 0571-38842614.