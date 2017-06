Teilnehmerrekord beim 2. AOK-Firmenlauf

Kreis Herford. Einen neuen Teilnehmerrekord vermelden die Veranstalter von Hellweg Solution Event & Marketing für die zweite Auflage des AOK-Firmenlaufes. Die Grenze von 1200 Startern ist überschritten, nachdem zur Premiere im vergangenen Jahr 1143 Läufer/innen und Walker/innen an den Start gegangen sind. „Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr noch mehr Menschen motivieren zu können, am Firmenlauf teilzunehmen“, sagt Marc Johänntgen, Diplom Sportwissenschaftler der AOK NordWest. „Diejenigen, die bereits im letzten Jahr dabei waren, wissen es. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen zu Laufen und so ein Event mitzumachen, ist eine tolle Erfahrung und fördert die Teambildung innerhalb der Unternehmen.“

Start- und Ziel bildet nach wie vor der Rathausplatz in Herford. Von hier aus geht es auf die knapp 5,2 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt, dabei wird für die Startphase die Straße „Auf der Freiheit“ kurzfristig gesperrt. Beim AOK-Firmenlauf gibt es keine Bestzeiten und Siegerlisten, alle Teilnehmer die ins Ziel kommen werden mit einer Erinnerungsmedaille belohnt. „Für uns ist es wichtig, dass ambitionierte Läufer ihre Kollegen zum aktiven Sport machen motivieren und sich gemeinsam auf die Strecke machen“, erklärt Markus Ritter vom Veranstalter.„Natürlich werden die schnellsten Läuferinnen und Läufer prämiert. Aber wir vergeben auch Preise für die größten Teams, die höchste Beteiligung oder das kreativste Outfit.“

Bis zum 26. Juni konnten sich Firmen, Institutionen und Verbände unter www.firmenlauf-herford.de anmelden. Aber auch jetzt kann sich am Veranstaltungstag noch vor Ort nachgemeldet werden. Der Lauf startet am 05.Juli um 19.00 Uhr, das Rahmenprogramm beginnt bereits ab 17.00 Uh. Bevor es an den Start auf dem Rathausplatz geht, wird Marc Johänntgen wieder das Warm-Up leiten und alle Firmen persönlich begrüßen. Weitere Informationen gibt es unter www.firmenlauf-herford.de.