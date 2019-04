Technische Führungen am Tag der offenen Automaten-Tür

Espelkamp. Wollten Sie schon immer mal wissen, wie eine Jukebox von innen aussieht? Wie ein einarmiger Bandit funktioniert oder wie vor der Erfindung der Schallplatte Musik gehört wurde?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten können, ist der Tag der offenen Automaten-Tür im Deutschen Automatenmuseum genau das Richtige für Sie! Am Samstag, den 6. April 2019 öffnen Ihnen die kompetenten Mitarbeiter*innen des Museums die Türen der Automaten in der Ausstellung und weihen Sie ein in die Geheimnisse ihrer Technik.

In zwei öffentlichen Führungen um 12 Uhr und um 15 Uhr führt Techniker Matthias Diekmann etwa eine Stunde lang durch das Automatenmuseum auf Schloss Benkhausen und steht den Teilnehmenden Rede und Antwort. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den mechanischen Musikautomaten in der Sonderausstellung „Gut aufgelegt“ zuteilwerden, die noch bis zum 16. Juni zu sehen sind.