Techniklehrer erkunden Angebote und technische Ausstattung des Erfahrungsraum MINT in Lemgo

Kreis Lippe.Das zdi-Zentrum Lippe.MINT hatte 18 Lehrkräfte aus Ostwestfalen Lippe im Rahmen einer einjährigen Fortbildung zum Thema Technik eingeladen, um sich über Möglichkeiten und Entwicklungen speziell im Bereich Kunststoff und in der MINT-Berufs- und Studienorientierung am Innovation Campus Lemgo zu informieren. Nach der Besichtigung des Instituts für Kunststoffwirtschaft (ikuowl) mit diversen hochmodernen Spritzgussmaschinen und eigenem Labor ging es in den Erfahrungsraum MINT. Dort informierten sich die die Lehrkräfte über zukünftige Angebote und technische Ausstattung. Der neu eingerichtete Erfahrungsraum MINT bietet Schülern Tätigkeiten in Form von Workshops aus neun Berufsbildern.

Dazu ist eine schülergerechte und hochwertige Werkzeug- und Maschinenausstattung beschafft worden. Neben der ganz praktischen MINT-Berufs- und Studienorientierung werden im Erfahrungsraum MINT Assessmentsituationen dargestellt. Überwiegend kleine und mittlere Unternehmen sind aufgerufen, personalverantwortliche Mitarbeiter zu den Workshops zu entsenden. Diese können vor Ort direkt mit den Jugendlichen in Kontakt kommen und dann ggf. ein Praktikum oder eine Ausbildung anbieten

„Wir möchten gerade die Unternehmen ansprechen, die über keine eigene Personalabteilung verfügen und die in den täglichen Arbeitsablauf Schülergruppen eher schwierig integrieren können. Wir werden den Erfahrungsraum MINT Schulen und Unternehmen im nächsten Schuljahr anbieten“ teilt Carsten Kießler vom zdi-Zentrum Lippe.MINT mit.

„Die Lippe Bildung eG als Trägerin des zdi-Zentrums Lippe.MINT hat neben einem Eigenanteil zur Finanzierung der Einrichtung der Räume über 50.000 EUR u. a. bei der Sparkassen Stiftung, der LIFT Stiftung, der Stiftung Standortsicherung und Unternehmen der Region eingesammelt. Die baulichen Maßnahmen wurden durch den Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe realisiert“, so Kießler

Die eingeladenen, angehenden Techniklehrer waren von der Ausstattung und vom Konzept schon einmal überzeugt und hatten spontan Ideen zur Umsetzung

Um möglichst viele KMU über die Angebote zur Unterstützung bei der Suche nach Auszubildenden zu informieren, lädt das zdi-Zentrum Lippe.MINT Geschäftsführer, Personalleiter und Ausbilder zur Besichtigung ein. Auch interessierte Schulen können sich nach Absprache vor Ort über die Angebote informieren.