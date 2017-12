Teamprobleme auf den Punkt gebracht

Horn-Bad Meinberg. Ein Vortrag mit Barbara Messer birgt immer Überraschungen. Viele Besucher und Mitarbeiter der MediClin Rose Klinik wunderte es daher nicht, dass die im Gesundheitsbereich sehr bekannte Autorin und Coach Barbara Messer etwas länger brauchte, um ihre Kulissen für den Vortrag aufzubauen. Säulen aus weißen Umzugskartons standen auf der Bühne, daneben ein Tisch mit Samtdecken, unter denen Gegenstände versteckt waren.

Zu Beginn ihres Vortrags schlüpfte Barbara Messer in die Rolle einer Krankenschwester, die rauchender Weise ihrem Frust über die Arbeit im interdisziplinären Team Luft machte. Dabei fielen oft gehörte Sätze wie „Wir ersticken in der Dokumentation“ oder „Es hat doch keiner mehr Lust“. Mit dem Abstreifen des weißen Kittels stand Barbara Messer wieder als sie selbst auf der Bühne und machte schnell deutlich, was sie mit ihrem Vortrag „Mit mir ist gut Kirschen essen − Zusammenarbeit im interdisziplinären Team“ erreichen möchte: die richtigen Impulse für eine erfolgreiche Teamarbeit geben.

Per Handumdrehen verwandelte sich ihre Kulisse in ein Sammelsurium aus typischen Frustsätzen: Jede weiße Säule war auf einer Seite beschriftet und stand stellvertretend für eine Berufsgruppe, seien es Ärzte, Therapeuten, Pflege, Psychologen, Verwaltung oder Sozialdienst, die alle ihre ganz eigene Sichtweise und teilweise wenig Wertschätzung gegenüber den anderen Berufsgruppen haben. „Manchmal fällt es uns schwer, freundlich und ausgeglichen zu sein“, meinte Barbara Messer und lüftete das Geheimnis um den Tisch mit den Samtdecken: Es sei ihr Museum, dessen Exponate sie nun einzeln vorstellte. Dazu gehörten „das geworfene Handtuch“ ebenso wie ein „abgeschnittener Schuldfinger“ oder das berühmte „Brett vorm Kopf“. Zu jedem Gegenstand gab es eine lebendig erzählte Anekdote und viel zustimmendes Nicken aus dem Publikum. Denn Barbara Messer versteht es, deutlich auf den Punkt zu bringen, was im Team oft schwer auszudrücken ist.

Natürlich hatte sie auch Lösungen im Gepäck. Und die beziehen sich vor allem auf eine gelungene Kommunikation, in der alle Berufsgruppen gleich wertgeschätzt werden, Verantwortlichkeiten geklärt sind und eine gemeinsame Sprache gesprochen wird. An eine Wäscheleine klammerte sie ihre konkreten Tipps − selbstverständlich wieder untermalt mit Symbolen und einer humorvollen Erzählweise.

Das Publikum im gut gefüllten Vortragsraum der MediClin Rose Klinik honorierte den Vortrag mit einem kräftigen Applaus und mit großzügigen Spenden für die Klinik-Clowns Hannover zu Gute kommt.