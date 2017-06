Taucht mit der Stadtbibliothek Minden in die virtuelle Realität ein

Minden. Die Stadtbibliothek Minden gibt ihren Besucherinnen und Besuchern erneut die Möglichkeit in virtuelle Welten einzutauchen. Am 30. Juni können diese in der Zeit von 14 bis 16 Uhr eine VR-Brille aufsetzten, um das digitale Phänomen ausprobieren zu können. Eine VR-Brille besteht aus zwei kleinen Bildschirmen, die die Trägerin oder den Träger in einen virtuellen Raum portieren lässt.

Am kommenden Dienstag können hier kleine Spiele und Technikdemos auf der „Playstation VR“ ausprobiert werden. Neben einem virtuellen Tauchgang können auch Spiele mit mehreren Mitspielern gespielt werden. Eine Anmeldung für die Aktion ist nicht notwendig. Das Aufsetzten der Brille ist erst ab zwölf Jahren erlaubt.