Löschzug Friedrichsdorf hat wieder viel zu bieten.

Gütersloh. Die Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Friedrichsdorf laden auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Tanz in den Mai auf dem Festplatz an der Johannes-Brahms-Straße in Friedrichsdorf ein.

Am Dienstag, 30. April, um 20 Uhr starten die Feierlichkeiten mit einem Durchmarsch der geladenen Gäste, benachbarten Wehren und dem Bürgerschützenverein durch Friedrichsdorf. Im Anschluss startet die „Tanz-in-den-Mai-Party“ mit Livemusik der Coverband „Rock Addict“ sowie DJ Marc Walter im großen Festzelt. Eine tolle Stimmung bei bester Laune und guter Musik ist garantiert. Der Mittwoch, 1. Mai, beginnt ab 9 Uhr mit einem großen Frühstücksbüfett für die ganze Familie. Die jungen Besucher finden Unterhaltung in der Malecke oder auf der Hüpfburg. Auch die Feuerwehrpuppenbühne wird bei Jung und Alt für Unterhaltung sorgen. Am Nachmittag gibt es passend zur Tombola mit tollen Preisen auch wieder Kaffee und Kuchen. Um 14 Uhr folgt schließlich der Höhepunkt für die jüngsten Gäste: Kinder spielen Feuerwehr. Hier dürfen die Kinder tatkräftig beim Löschen eines Brandes, unter Anleitung unserer erfahrenen Einsatzkräfte, mithelfen.