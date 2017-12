Tanja Szewczenko eröffnet „Heiligendamm on Ice“

Heiligendamm. Am 15. Dezember wird „Heiligendamm on Ice“ feierlich von Tanja Szewczenko, der mehrmaligen Deutschen Meisterin im Eiskunstlauf und erfolgreichen Teilnehmerin an Europa- und Weltmeisterschaften, eröffnet. Ab 17 Uhr dreht sie mit kleinen Nachwuchstalenten Kreise auf der neuen Schlittschuhfläche inmitten des Hotelensembles.

Die 200 Quadratmeter große Eisfläche funktioniert ohne Wasser und Strom, besteht aus speziellen zusammengesteckten Kunststoffplatten und ist durch feste Banden umrahmt. Im Dezember ist „Heiligendamm on Ice“ von 15 bis 19 Uhr für zehn Euro inklusive vor Ort ausgeliehener Schlittschuhe öffentlich nutzbar. Für Kinder stehen Walfischchen als Eislaufhilfen sowie eine Eisstockbahn oder ein Eishockeyset für Aktive zur Verfügung.