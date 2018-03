Tangophil tritt in Brake auf

Ein besonderer musikalischer Leckerbissen erwartet die Besucher des März-Konzerts von brake.kulturell: Piazzolla und mehr: Auf jeden Fall Tangos… mit dem Ensemble Tangophil

Brake. Erst vor wenigen Tagen trat das Ensemble in etwas anderer Besetzung in der Oetkerhalle auf und wurde frenetisch bejubelt (Presse-Titel: „Wenn Tango süchtig macht“).

Das Ensemble wurde im Jahr 2006 von vier Tango-enthusiastischen Mitgliedern der Bielefelder Philharmoniker sowie der Akkordeonistin Claudia Quakernack gegründet und besteht seither in unveränderter Formation. In den letzten Jahren präsentierte sich das Ensemble bei vielen verschiedenen Veranstaltungen in und um Bielefeld (unter anderem Philharmonische Kammerkonzerte, Klassik um 3, Engers Curzweyl Cabinett). Erleben Sie beim ersten Auftritt im Rahmen von brake.kulturell einen Streifzug durch die Welt des Tangos: Von den Anfängen (z.B. La Cumparsita) über Superhits (Por una Cabeza) bis zu den Meisterwerken des Astor Piazzolla (Libertango, Adios Nonino u.a.), freuen Sie sich auf Schon-mal-Gehörtes und Neu-Entdecktes!

Die Ensemble-Mitglieder: Nikolaus Vulpe (Violine/Viola); Margarete Fiedler (Klarinette); Claudia Quakernack, die schon einmal bei brake.kulturell aufgetreten ist (Bajan); Klaus Ebert (Kontrabass) und Konrad Köhring (Klavier).

So 4. März, 17 Uhr; ev. Gemeindehaus, Glückstädter Str. 4 (Bielefeld-Brake); Eintritt 12 €, erm.: 8 €. Karten nur an der Abendkasse