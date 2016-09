„Tag der Vereine“ in Gütersloh

Ehrenamt wird in Gütersloh großgeschrieben

Gütersloh. Bereits zum achten Mal begrüßen am Samstag, dem 24. September in der Zeit von 12 – 16 Uhr im Rahmen der Michaeliswoche zahlreiche Gütersloher Vereine die Besucher. Der Gütersloh Marketing und den Vereinsmitgliedern ist es wichtig, gemeinsam mit allen Beteiligten für die Besucher einen interessanten und informativen Nachmittag innerhalb der Michaeliswoche anzubieten. Dabei sind u.a. die Johanniter-Unfallhilfe, das Islamische Zentrum Gütersloh, der Turnverein Isselhorst oder die Deutsch-Griechische Gesellschaft. Bis 16 Uhr stellen sich auch einige Vereine vor, die zum ersten Mal dabei sind, wie die Seenotretter, der Maltester Hilfsdienst, die Freiwillige Feuerwehr, die Ortsgruppe Gütersloh des Deutschen Alpenvereins, der KV Gütersloh-Rheda 65/67 e.V. (Förderung des Kegelsports) oder auch „Gütersloh verliebt sich“, die sich für die Schaffung von Sichtbarkeit und Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe und abweichender Geschlechtsidentitäten einsetzen. Unterschiedliche Aktionsflächen bieten Möglichkeiten zum Ausprobieren und Mitmachen. Auf der Bühne zeigen zahlreiche Gruppen ihr Können in den Bereichen Singen, Tanzen und Turnen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Paskarbies eröffnet den Tag der Vereine um 12 Uhr. Die Veranstaltung wird von Thorsten Wagner, dem Vorsitzenden des Theater-Fördervereins, moderiert.

Ende September findet die beliebte Michaeliskirmes auf dem Marktplatz statt. Parallel dazu gestalten der Verein Michaeliswoche und die Gütersloh Marketing GmbH die traditionelle »Michaeliswoche« in Gütersloh und bringen mit zahlreichen Veranstaltungen Abwechslung in die Stadt. In diesem Zeitraum dürfen sich die Gütersloher und Besucher auf internationale Straßenkünstler beim »Gütersloher Straßenfiffi«, Kinder-Lichterführungen und engagierte Gütersloher beim »Tag der Vereine« und dem »Taschenlampenkonzert« auf der Freilichtbühne im Mohns Park mit der Berliner Band Rumpelstil freuen.

»Tag der Vereine« am 24. September von 12 bis 16 Uhr, Theaterplatz

»Taschenlampenkonzert« am 25. September um 18.30 Uhr, Mohns Park

»Kinder-Lichterführungen« am 29. und 30. September um 18 Uhr

»Kinderflohmarkt« am 1. Oktober von 12 bis 15 Uhr, Spiekergasse

»Gütersloher Straßenfiffi« am 2. Otkober von 13 bis 18 Uhr, Berliner Platz

»Michaeliskirmes« vom 24. September bis zum 2. Oktober von 14 bis 23 Uhr, Marktplatz

www.michaeliswoche.de

Fotos: Kai-Uwe-Oesterhelweg