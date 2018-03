Tag der offenen Tür an der Waldorfschule Lippe-Detmold

Tag der offenen Tür – Die Freie Waldorfschule Lippe-Detmold stellt sich am 17. März vor

Kreis Lippe. Am Samstag, den 17. März veranstaltet die Freien Waldorfschule Lippe-Detmold e.V. einen Tag der offenen Tür. Interessierten Schülern und Eltern werden zwischen 9 und 13 Uhr Einblicke in die vielseitigen und besonderen Angebote der Schule von Klasse 1 bis 12 gewährt. Im Saal und in den Klassenräumen gibt es Vorführungen und Ausstellungen zum Unterricht. Der Frühlingsbasar im Eurythmieraum hat zwischen 10 und 13 Uhr geöffnet. Hier können wunderschöne, aus den Klassen und Arbeitskreisen handgefertigte, frühlingshafte Kreationen erworben werden. Ein reichhaltiges kulinarisches Angebot in der Cafeteria rundet das abwechslungsreiche Angebot ab. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt dem Waldorfschulverein zugute, der sich mit einem Infostand auf viele Besucher und interessante Gespräche freut. Weitere Informationen unter: www.waldorfschule-detmold.de.

Die Freie Waldorfschule Lippe-Detmold e.V. 1986 wurde die Detmolder Waldorfschule von einer Elterninitiative ins Leben gerufen. Seit 1990 ist die Schule im denkmalgeschützten Gebäude der alten Falkenkrug-Brauerei beheimatet. Der besondere Charme des Gebäudes und die modernen pädagogischen Ansätze schaffen ein hervorragendes Lernklima. In der einzigen Waldorfschule im Kreis Lippe, deren Einzugsgebiet sich bis in den Kreis Höxter und nach Niedersachsen zieht, werden in den Klassen 1 bis 13 ca. 370 Schülern unterrichtet. Die Schule befindet sich in Trägerschaft der Eltern und Lehrer.