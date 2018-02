Tag der offenen Tür an der FHDW

FHDW: Tag der offenen Tür am 17.02. – 32 Unternehmen aus der Region zum Kennenlernen

Paderborn. Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) öffnet am Samstag, 17. Februar, ihre Türen und präsentiert gemeinsam mit 32 Kooperationsunternehmen ihr Studienprogramm für das duale und berufsbegleitende Studium. Eingeladen sind Schülerinnen, Schüler und deren Eltern, Azubis und Berufstätige. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten der FHDW, Professor Stefan Nieland, ist der Schwerpunkt die Unternehmensmesse, bei der sich Besucher über die verschiedenen Studien- und Karrieremöglichkeiten der Unternehmen informieren können.

Die Unternehmen nutzen diesen Tag, um schon frühzeitig potenzielle Bewerber auf sich aufmerksam zu machen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es immer schwerer wird, Nachwuchskräfte für das eigene Unternehmen zu finden. Mit der FHDW arbeiten insgesamt rund 300 Unternehmen aus der Region zusammen. Für Studieninteressierte bietet das FHDW-Studium so eine gute Möglichkeit, sich einen attraktiven Berufseinstieg oder den nächsten Karriereschritt zu sichern. Über 90 Prozent der Absolventen haben schon vor ihrem Abschluss einen Arbeitsvertrag in ihren Händen.

Gleichzeitig beraten Professoren und Studierende die Besucher des Tages der offenen Tür zu den FHDW Studiengängen in BWL, International Business, Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsinformatik. Einen individuellen Einblick in das Studium mit seinen – alle drei Monate wechselnden – Theorie- und Praxisphasen geben Studierende der FHDW in ihren Erfahrungsberichten.

Abgerundet wird das Programm durch ein Bewerbungstraining und das Angebot, professionelle Bewerbungsfotos von sich machen zu lassen.

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, den 17.02., von 10:00 bis 14:00 Uhr an der FHDW, Fürstenallee 5 in Paderborn statt. Weitere Informationen unter www.fhdw.de.