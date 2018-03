Tag der Archive im Landesarchiv in Detmold

Tag der Archive am 4. März 2018 – bundesweit und in Detmold

Detmold. Was haben Archive mit Demokratie und Bürgerrechten zu tun? Das zeigen das Landesarchiv NRW Abteilung OWL, das Stadtarchiv Detmold und das Kreisarchiv Lippe beim diesjährigen bundesweiten Tag der Archive unter dem Motto „Bürgerrechte und Demokratie“ (http://www.tagderarchive.de/).

Die drei Archive in der Detmolder Willi-Hofmann-Straße öffnen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger von 0 bis 99 Jahren in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ihre Türen und eröffnen ungewohnte Blicke hinter die Kulissen. Das umfangreiche Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche, Neugierige und solche mit Fragen zur Erhaltung von Papierdokumenten, zu lippischen Rechnungsbüchern oder zum Zusammenhang von Archiven und Demokratie:

11-14 Uhr: Papiersprechstunde der Restauratorin Birgit Kleemeier (Bitte um Anmeldung)

11-17 Uhr: Schreibwerkstatt und Bipacours für Kinder und Jugendliche bei der Archivpädagogin Heike Fiedler, M.A.

11-14:30 Uhr: im halbstündigen Takt: Führungen zur Familienforschung, zum Thema „Archive, Demokratie und Bürgerrechte“, durch die Ausstellung über das Warschauer Ghetto und Führungen in die Archivmagazine

15:00 Uhr: Vortrag über die ältesten Rechnungsbücher aus Lippe von Prof. Dr. Mark Mersiowski. Diese Handschriften sind nicht nur die ältesten erhaltenen westfälischen Rechnungen überhaupt, sondern bergen noch eine weitere Sensation: die Reste des einzigen Handlungsbuches eines hansischen Kaufmanns aus Westfalen aus dem Mittelalter. Sie ermöglichen Einblicke in den Alltag auf lippischen Burgen und in lippischen Kontoren vor über 600 Jahren!

Der Tag der Archive findet seit 2001 alle zwei Jahre bundesweit statt. Archive aller Sparten möchten an diesem Tag auf die Bedeutung von Archiven in der Gesellschaft aufmerksam machen. Das Motto wird dabei von den Mitgliedern des Verbands deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA) ermittelt. „Demokratie und Bürgerrechte“ lautet es diesmal. Denn in den letzten Jahren, so der Vorsitzende des VdA, Ralf Jacob, „wurde […] klar, dass Demokratie und Bürgerrechte keine ewig währenden Güter sind, sondern stets aufs Neue diskutiert, ausgehandelt und verteidigt werden müssen. Die Archive sind in diesem Prozess ein ‚Fels in der Brandung‘: sie dokumentieren das Geschehene, sind eine verlässliche Informationsquelle und tragen somit direkt zum Schutz von Demokratie und Bürgerrechten bei.“

Warum das so ist, können Sie am 4. März 2018 im Landesarchiv NRW Abt. OWL (Willi-Hofmann-Straße 2, 32756 Detmold) erfahren. Der Eintritt ist frei.