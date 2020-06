Tag der Architektur: Drei Objekte aus Gütersloh werden digital präsentiert

„Tree Houses“, Ensemble aus vier Einfamilienhäusern sowie die Feuer- und Rettungswache.

Gütersloh. Mit drei Objekten ist Gütersloh wieder am „Tag der Architektur“ in Nordrhein-Westfalen beteiligt, der am Wochenende, 20. und 21. Juni, wieder dazu einlädt, interessante Ergebnisse architektonischer Leistungen in Augenschein zu nehmen – coronabedingt in diesem Jahr allerdings nur digital

Zum einen werden die „Tree Houses“ am Epkes Kamp 5 der Architektenwerkstatt Reinhard Michel vorgestellt. Zwei Holzhäuser in den Baumkronen eines Eichenwaldes bieten ein sinnliches Erlebnis auf jeweils 30 Quadratmetern.

Auf einem ehemalig gewerblich genutzten Grundstück, nahe des Isselhorster Dorfzentrums, wurde vom Architekturbüro Beckmann und Partner aus Gütersloh ein Ensemble aus vier Einfamilienhäusern realisiert. Die Fassadenmaterialen variieren je nach Gebäude und schaffen Identität.

Zum dritten steht ein städtisches Gebäude auf der Liste des Architekturtages: Die neue Feuer- und Rettungswache mit integrierter Kreisleitstelle der Architekten ARQ Rintz und Quack GmbH in Berlin. Der Neubau ist raumbildend um einen Innenhof organisiert, der den logistischen Anforderungen geschützt Platz bietet. Das Gebäude ist durch Einschnitte (Terrassen, Eingänge, Zufahrten und Schaufenster) gegliedert. Die Materialisierung in Klinker unterstützt das Wechselspiel aus geschlossenen und offenen Bereichen.