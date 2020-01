Szenische Lesung Projekt: 1969 – Blick zurück nach vorn

Bielefeld. Dritte und letzte Aufführung: 1969 – Das Rennen um die Vorherrschaft im All haben die USA gewonnen, die Mondlandung macht den Sputnik-Schock vergessen. Willy Brandt wird Bundeskanzler und verspricht „mehr Demokratie zu wagen“. Und die Vereisung zwischen den verfeindeten Machtblöcken beginnt zu schmelzen: Der sowjetische Außenminister Gromyko schlägt Gespräche über Berlin vor, US- Präsident Nixon besucht Rumänien. Woodstock begeistert, Zuversicht ist das Gefühl der Zeit.

Nur 50 Jahre später verschatten Umweltzerstörung, die Verschwendung von Ressourcen und ungezügelte Industrieproduktion den Zukunftsoptimismus. Wachstum, Konsum und Profit stehen als quasi-religiöse Ideologie ebenso in Frage, wie Technologien und politische Systeme. Aus der Zukunft reist die Crew von Projekt.: 1969 in die Vergangenheit. Ihr Blick aus dem All zeigt die Verletzlichkeit des Heimatplaneten und entdeckt eine spannende Zeit. Projekt.: Matthias Harre – Text, Audio/Video, Regie Josef Bäcker – Stimme & Spiel Jörg Hansen – Schlagzeug, Stimme & Spiel Aiga Kornemann – Stimme & Spiel

Info: projekt.owl-kreative.de, Sonntag, 26.01.2020, 17.00 Uhr, Saal (Raum 007, EG.) Bürgerwache Bielefeld, Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld, Eintritt 12.- / 6.- Euro Vorverkauf: Bürgerwache – Stadtteilzentrum am Siegfriedplatz