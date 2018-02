Sylvie Meis besucht die Ambiente

Sylvie Meis entdeckte auf der Ambiente die Must-haves der nächsten Saison

Frankfurt. Wo kann man besser die Lieblingsstücke der kommenden Saison entdecken als auf dem größten Konsumgüter-Event der Welt?

Sylvie Meis ist nicht nur Unternehmerin, Moderatorin, Model und Designerin, sondern erforschte als Stylebotschafterin der Niederlande die Angebotsbreite und – tiefe der Ambiente. Besonderes Interesse zeigte Meis an den kultigen Designer-Leuchten des holländischen Unternehmens it’s about RoMi. Bei dem niederländischen Unternehmen Silk-Ka entdeckte die Stylebotschafterin der Niederlande die schönsten Kollektionen von handgemachten Seidenblumen. Aber auch Innovationen und Klassiker der Hersteller Exotica Cor Mulder, Fink, Lightmakers, Pad Home und Tenbos sorgten bei Sylvie Meis für Euphorie und Überraschung.

„Das Angebot auf der Ambiente ist einfach unglaublich! Hier gibt es so viele Formen, Stilrichtungen, Farben und Materialien zu entdecken. Das macht Lust aufs Neu- und -Umgestalten meiner eigenen vier Wänden mit neuen, kleinen, frechen oder eleganten Details – mit all diesen neuen Eindrücken und großartigen Inspirationen kann ich meinem Zuhause einfach und schnell einen neuen Look geben. Aktuell richte ich auch eine weitere Gästewohnung für meine Familie aus den Niederlanden ein, hier ist es natürlich perfekt, sie im holländischen Stil einzurichten, damit sie sich wie im eigenen zuhause fühlen. Sichtlich beeindruckt zeigte sich Sylvie Meis außerdem von der Partnerland Präsentation der Niederlande. Dafür, dass die Ambiente 2018 so ganz im Zeichen von oranje boven steht, sorgte nicht zuletzt der Industriedesigner Robert Bronwasser. Unter dem Titel „DO DUTCH“stellte er in einer aufwändigen Inszenierung die herausragende Designkompetenz des niederländischen Königreiches heraus.

Internationale Leitmesse Ambiente

Die Ambiente ist die internationale Leitmesse und weltweite Nummer 1 für Produkte rund um den gedeckten Tisch, Küche und Hausrat, Geschenkartikel, Schmuck, Fashionbedarf ebenso wie Dekorationsartikel, Wohnkonzepte und Einrichtungsaccessoires. Sie ist „The Show“ für eine gesamte Branche. Aufgrund ihres in Breite und Tiefe konkurrenzlosen Produktangebots ist sie weltweit einzigartig. Auf der Ambiente 2017 zeigten rund 4.460 Aussteller den 141.000 Fachbesuchern aus 154 Ländern fünf Tage lang ihre Produktklassiker und Innovationen. Die bedeutendste globale Konsumgütermesse bietet gleichzeitig eine Vielzahl an Events, Nachwuchsprogrammen, Trendinszenierungen und Preisverleihungen.