Sven Ratzke mit „STARMAN“ im Tor 6 Theaterhaus

In STARMAN sehen wir einen Entertainer auf der Bühne, der von einem anderen Stern kommen könnte, wie ein ‚Baron von Münchhausen out of space‘. Ratzke nimmt uns mit auf eine verrückte, unglaublich unterhaltsame Reise von New York nach Berlin.

Begleitet wird er von seiner brillanten Drei-Mann-Band unter der Leitung des genialen Charly Zastrau, der für diese Show eine eigene Soundwelt kreiert hat. Die Songs klin- gen mal nach Seventies Glamrock, mal voller groovender Soundcollagen, mal intim am rostigen Klavier. Hier trifft ‚Cabaret‘ auf große Rock-Show, hier trifft Entertainment auf Pop: Verrückt, intim, witzig, betörend, und äußerst rockig.

Die Band:

Charly Zastrau (Arrangements und Piano) Haye Jelelma (Percussion und Drums) Florian Friedrich (Bass) www.sven-ratzke.com

VVK: 20,00 Euro (ermäßigt Schüler/Studenten 16,00 Euro) zzgl. VVK- und CTS- Gebühr

AK: 25,00 Euro

Tickets sind an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.