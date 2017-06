Süßes für Sanis

Muffin-Aktion der Jungen Union Lippe geht in die Verlängerung.

Kreis Lippe. Aufgrund der positiven Resonanz der Muffin-Aktion für die lippische Polizei am 01. Mai 2017 hat sich die Junge Union Lippe überlegt, an Christi Himmelfahrt den Sanitätern und Notärzten im Kreisgebiet Dank für Ihren großartigen Einsatz auszusprechen. Während die Meisten frei haben und viele Herren den „Vatertag“ mit Bier und Bollerwagen begehen, sind lippische Rettungswachen wie immer gut besetzt.

Da die Sanitäter und Notärzte an diesem Tag zu besonders vielen Einsätzen ausrücken müssen.Um 7:30 Uhr trafen sich sieben Frühaufsteher an der zentralen lippischen 112-Notruf-Leitstelle in Lemgo. Von dort aus wurden die einzelnen Rettungswachen angefahren und mit über 90 selbstgebackenen Muffins versorgt.In vielen Gesprächen erfuhren wir von der Freude an der Arbeit, anderen Menschen in der Not zu helfen.

Auf der anderen Seite wurde aber auch eine zunehmende „Vollkasko-Mentalität“ gegenüber den Rettungsdiensten beklagt, die dazu führe, dass Respektlosigkeit gegenüber Rettungskräften auch in Lippe leider keine Seltenheit mehr ist. Neben Personalengpässen sei das momentan die größte Schwierigkeit, so die einhellige Meinung. Die Junge Union Lippe würde daher eine öffentliche Debatte über den respektvollen Umgang mit Rettungskräften (sowie auch Feuerwehrleuten, Soldaten und Polizisten!) begrüßen.