Südafrika in Stemwede-Wehdem erleben

Dieter Hadamitzky stellt Südafrika mit seiner facettenreichen Flora und Fauna vor

Kreis Minden-Lübbecke. „Südafrika – Die Welt in einem Land“ ist eine Live-Multivision von Dieter Hadamitzky, die am Montag dem 9. April um 19.30 Uhr auf Einladung des JFK Stemwede im Life House in Stemwede-Wehdem gezeigt wird. Südafrika übt mit seiner reichen Tierwelt, eindrucksvollen Landschaften und seiner bewegenden Geschichte eine große Faszination aus. 25 Jahre nach der Freilassung von Nelson Mandela – war Dieter Hadamitzky ein zweites Mal im Land am Kap der guten Hoffnung. Er hat Südafrika vom Norden bis zum Kap bereist und bringt Bilder und Geschichten von den „Big Five“ auf ausgedehnten Pirschfahrten, beeindruckenden Menschen aus der Regenbogennation und weitläufigen Landschaften mit.

Dieter Hadamitzky verbindet die Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt mit emotionalen Geschichten von Menschen, denen er unterwegs begegnet – auf belebten Minibusbahnhöfen, in Straßenküchen und auf bunten Märkten. Dazu zählt der Ranger Dumezini aus Swaziland, der die Besucher nach dem Bushwalk in sein Dorf mitnimmt. Fröhliche, neugierige Kinder und Tanzeinlagen täuschen nicht über die immensen Alltagssorgen der Swasis hinweg.

Er startet seinen Vortrag im modernen, weltoffenen Kapstadt mit einem kurzen Rückblick auf die Freilassung von Nelson Mandela bevor er in einem Dorf in der Transkei mit einer 94-jährigen Dame, Mama Tosa, verabredet ist, die aus ihrem Leben in einem Clan der Xhosa, den bitteren Zeiten während der Apartheid und ihren Erfahrungen mit Deutschen erzählt. Schelmisch plaudert sie über die erste Begegnung mit ihrem Mann vor 75 Jahren. Bilder von einer Wanderung in den baumlosen, sattgrünen Drakensbergen umgeben von wolkenverhangenen Gipfeln und einem Spaziergang entlang der kilometerlangen Sandstrände am Indischen Ozean entspannen und sind ein Genuss für die Augen.

Auf zahlreichen Pirschfahrten begegnen die Zuschauer den „Big Five“ und entdecken nach langer Suche spielende Löwen, die an ihren letzten Knochen nagen. Ein besonderes Erlebnis ist die Beobachtung eines der scheuen Leoparden. Er berichtet über die Gründe der ausufernden Jagd nach den Nashörnern und die vielfältigen Versuche, den Wilderern Einhalt zu gebieten. Dennoch sind die Bestände dieser urzeitlich anmutenden Tiere in Gefahr. Das Gleiche gilt für die majestätischen Elefanten.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House (Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter: info@jfk-stemwede.de möglich.

Live-Multivision von Dieter Hadamitzky

Südafrika – Die Welt in einem Land

Montag, 9. April 2018 19.30 Uhr

Life House, Stemwede-Wehdem

Eintritt: 10 € / 8 € (ermäßigt)