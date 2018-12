Studium fÃ¼r Ã„ltere an der UniversitÃ¤t Paderborn

Paderborn. Am Dienstag, 11. Dezember, 16 Uhr, hält Prof. Dr. Heiner Gembris im Hörsaal B1 der Universität Paderborn einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Musizieren: Wohlbefinden und Gesundheit“. Heiner Gembris ist Professor für empirische Musikpädagogik und Musikpsychologie in Paderborn und Leiter des Instituts für Begabungsforschung in der Musik.

Musikalische Aktivitäten, wie ein Instrument zu spielen oder im Chor zu singen, machen nicht nur Spaß, sondern tragen auch in vielfältiger Weise zu Lebensqualität, Wohlbefinden und Gesundheit bei. Prof. Dr. Heiner Gembris gibt einen Überblick über Erkenntnisse aus der Forschung und ermutigt, selbst musikalisch aktiv zu werden.

Weitere Informationen über das Studium für Ältere unter: www.upb.de/universitaet/studium-fuer-aeltere.