Studieren auf dem Campus Minden – Infotag am 1. Juni

Beim Hochschulinformationstag (HIT) am Donnerstag, 1. Juni, können sich Interessierte über das Studienangebot auf dem Campus Minden informieren.

Minden (fhb). Elf Studiengänge bietet die Fachhochschule (FH) Bielefeld auf dem Campus Minden an, darunter neben normalen Vollzeitstudiengängen auch praxisintegrierte und duale Programme. Am Donnerstag, 1. Juni, können sich alle Interessierten von 14 bis 17 Uhr über die Studienangebote informieren und den Campus, Lehrräume und Labore in der Artilleriestraße 9 in Minden besichtigen. Alle Studiengänge werden von Professoren oder Mitarbeitern vorgestellt. Für die praxisintegrierten Studiengänge können die Interessierten auch Unternehmensvertreter vor Ort kennenlernen, die Praxisplätze anbieten. Denn um einen Studienplatz in einem praxisintegrierten Studiengang zu bekommen, müssen Bewerber einen Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen vorweisen.

Los geht es um 14 Uhr mit einer Begrüßung durch den Dekan und einer kurzen Einführung durch die Studienberatung.

Das Mindener Studienangebot im Überblick:

Bachelorstudiengänge:

Architektur

Bauingenieurwesen (auch als kooperatives Studium!)

Projektmanagement Bau

Infrastrukturmanagement

Informatik (als 4-Tage-Woche organisiert!)

Gesundheits- und Krankenpflege (dual)

Elektrotechnik (praxisintegriert)

Maschinenbau (praxisintegriert)

Wirtschaftsingenieurwesen (praxisintegriert)

Masterstudiengänge

Integrales Bauen

Informatik

Weitere Infos zu den Studiengängen: www.fh-bielefeld.de/studiengange

Programm und Anmeldung zum Infotag: www.fh-bielefeld.de/hit-2017

Foto: Campus Minden © Kopterwork