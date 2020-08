Stryker TEACH Mobile Lab macht auf seiner Deutschland-Tour Halt beim Klinikum

Gütersloh (kgp). Nächster Halt Klinikum Gütersloh. Auf der diesjährigen Deutschland-Rundfahrt kommt das Stryker TEACH Mobile Lab am kommenden Mittwoch, den 19.08.2020 zum Klinikum Gütersloh. Das Klinikum ist auf den diesjährigen Deutschland-Etappen des 12 Meter langen Trucks der einzige Stopp in Nordrhein-Westfalen. Das Stryker TEACH Mobile Lab ist eine voll ausgestattete und moderne mobile Schulungseinrichtung, die für die Durchführung qualitativ hochwertiger medizinischer Schulungen für Stryker Kunden in Europa konzipiert wurde.

Im Inneren steht an insgesamt acht Workshop Plätzen viel hochwertige Technik zur Verfügung, die es den Mitarbeitenden im Klinikum Gütersloh ermöglicht, sich einmal außerhalb des sterilen OPs mit neuen Versorgungsmethoden und OP-Techniken vertraut zu machen. „Von einem Besuch im TEACH Mobile Lab profitieren nicht nur die Operateure selber, sondern auch die OP-Pflege oder unsere PJ-Studenten“, zeigt sich Dr. Philipp Bula, Chefarzt der Unfallchirurgie begeistert über den geplanten Besuch. „Ich durfte in meiner Dresdner Zeit den Truck schon einmal begrüßen. Damals haben alle Berufsgruppen vom praktischen Training profitiert. Gerade für die uns Operateure im OP-Saal unterstützenden Kolleginnen und Kollegen ist es eine tolle Gelegenheit, die täglich verwendeten Instrumentarien in ihrer Arbeitsweise einmal selber unter hoch realistischen Bedingungen ausprobieren zu können. Das fördert das Verständnis für die oft hoch komplexen Operationen ungemein.“ Diese Ausbildungsmöglichkeit unterstreicht erneut, welchen hohen Stellenwert das Thema Fort- und Weiterbildung im Klinikum hat.

Der Schulungstruck bietet die Möglichkeit, verschiedene Osteosynthesetechniken zu trainieren und neue Materialien auszuprobieren. Daher werden neben Chefarzt Dr. Bula auch Vertreter der Firma Stryker vor Ort sein. Der weltweit renommierte Hersteller orthopädischer und chirurgischer Medizintechnik (u.a. Implantate, OP-Instrumente sowie Nagel- und Fixateursysteme) wird die Anregungen aus der Praxis für die Weiterentwicklung seiner Produkte nutzen. An insgesamt acht Stationen werden die Mitarbeitenden im Klinikum Gütersloh ihre Fertigkeiten in Bezug auf Frakturstabilisierungen, Gelenkrekonstruktionen oder die Hand- und Fußchirurgie ausbauen können. Kunstknochen schaffen dabei eine realistische Anwendungshaptik.

Mit dem Truck bewegt sich das Klinikum ein weiteres Stück hin zur neuen Normalität. Dank seiner ausklappbaren Seiten können auch die wegen Corona notwenigen Schutzrichtlinien eingehalten werden, weist die Firma Stryker auf eine weitere technische Einzigartigkeit des Trucks in der Branche hin.

Es sei gut, dass wir unseren Mitarbeitenden dieses Ausbildungsschmankerl in der jetzigen Zeit anbieten können, zeigt sich Andreas Tyzak, Kaufmännischer Direktor am Klinikum Gütersloh, glücklich, dass das Klinikum Gütersloh als eine der wenigen Stationen auf der Deutschland-Tour ausgewählt worden ist. Das liegt natürlich auch an den deutlich gestiegenen Patientenzahlen, mit denen das Klinikum inzwischen „zu den Großen in OWL“ gehört. Der Truck wird im Außenbereich zwischen dem Bettenhaus der Inneren Medizin sowie dem Bettenhaus Süd und dem Ärztehaus 1 Aufstellung nehmen und somit von allen Interessierten auf kurzem Wege besucht werden können.