Strom und Wärme mit der Brennstoffzelle

Informationsveranstaltung am 15. Mai

Gütersloh. Im Rahmen der Energieaktionstage der Stadt Gütersloh geht es diesmal um die effiziente Heizungstechnik: Eine Brennstoffzelle als Heizung einzusetzen klingt zunächst merkwürdig, denn Brennstoffzellen sind ja vor allem als Stromproduzent bekannt, etwa aus Wasserstoff-Autos. Doch die Brennstoffzelle, welche mit Erdgas betrieben wird, produziert neben Strom zusätzlich auch noch gut 30 Prozent Wärme, die dann im Gebäude zu Heizzwecken genutzt werden kann.

Eine Brennstoffzelle wandelt hocheffizient wasserstoffreiche Brennstoffe in Elektrizität um. Statt einer klassischen (und emissionsintensiven) Verbrennung arbeiten Brennstoffzellen mit einer elektrochemischen Reaktion. Der Fokus liegt auf der Stromerzeugung, der Strom kann das ganze Jahr über im eigenen Gebäude genutzt werden. Brennstoffzellen gelten als eine der modernen umweltfreundlichen Technologien der Zukunft. Mit ihren geringen Emissionen und ihrer hohen Effizienz stellen sie ein enormes Potenzial für eine dezentrale Energieversorgung dar. Damit wird der Strom dort produziert, wo er auch verbraucht wird und nicht in einem Kraftwerk weit entfernt. Die Brennstoffzelle wird vorgestellt und wirtschaftlich betrachtet, zudem wird über staatliche Förderungen informiert.

Die Veranstaltung der Energieaktionstage soll dazu dienen, die Brennstoffzellen-Technologie auch hier in unserer Region bekannt zu machen. Die Veranstaltung der Gütersloher Energieaktionstage findet statt am Dienstag, 15. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr. Treffpunkt ist beim Campus für Energieeffizienz und Ressourcen (CER) in der Berliner Straße 197-199. Saxo Dyzak und Frank Breidenbach von der Firma SOLIDpower GmbH informieren zu den Einsatzmöglichkeiten der Brennstoffzelle. Bernd Schüre vom städtischen Fachbereich Umweltschutz informiert alle Interessierten über weitere Veranstaltungen im Rahmen der Energieaktionstage. Informationen dazu sind auch im Internet unter www.klimaschutz.guetersloh.de zu finden.