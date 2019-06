Strom tanken bei der Handwerkskammer

Bielefeld. Das Bielefelder Netz von Elektroladesäulen wächst. Ab sofort können Besitzer von Elektroautos ihre Fahrzeuge auch auf dem Besucherparkplatz bei der Handwerkskammer in Bielefeld aufladen. Die Stadtwerke Bielefeld haben auf dem Gelände an der Nowgorodstraße zwei öffentliche Ladesäulen gemeinsam mit Vertretern der Handwerkskammer in Betrieb genommen. Damit gibt es in Bielefeld nun 32 öffentliche Lademöglichkeiten. Der Standort ist ideal: Während man sein Fahrzeug auflädt, kann man an dem nahegelegenen Boulevard verweilen. Von Interesse ist die E-Ladestation mit einer Normalladung bis 22 Kilowatt auch für die Besucher des benachbarten Familienbades Ishara, das von der BBF betrieben wird.

„Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen nimmt spürbar Fahrt auf. Ihre Akzeptanz hängt aber maßgeblich davon ab, dass es ein verlässliches, enges Netz von Lademöglichkeiten gibt. Gern unterstützen wir hierbei und leisten damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz in Bielefeld,“ so der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dr. Jens Prager.

Mit einem Vertrag günstig laden

Seit Februar 2019 ist das Laden in Bielefeld kostenpflichtig. Mit einem Ladestrom-Vertrag der Stadtwerke Bielefeld zahlt man 30 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und vier Euro im Monat für die Grundgebühr. Diese entfällt für Stromkunden der Stadtwerke Bielefeld. Ohne Ladestrom-Vertrag kostet es 39 Cent/kWh. Erforderlich ist die App „eCharge“. Die App ermöglicht nicht nur den Strombezug an den Säulen der Stadtwerke Bielefeld, sondern auch an mehr als 4.000 Ladepunkten bundesweit.