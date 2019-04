Streetsoccer bei den Ferienspielen

Gütersloh. Die Streetsoccer-Arena geht im Rahmen der Ferienspiele in den Osterferien auf Tournee.Allerdings kann ein angekündigter Termin auf Grund von Baumaßnahmen nicht stattfinden: Der 25.4.2019 in der Wohnsiedlung Fröbelstaße fällt aus. Alle anderen Termine, in der zweiten Ferienwoche, finden jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr statt. Hier eine Übersicht:

23.04.2019, Kunstrasen-Bolzplatz, Ohmstraße

24.04.2019, Schulhof Paul-Gerhardt-Schule, Südring 53

26.04.2019, Volleyballfeld im Mohns Park

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es unter www.ferienspiele.guetersloh.de