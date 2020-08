Street Art in Gütersloh

Gütersloh. Im Rahmen der Aktion „Sommer in der Stadt“ von der Gütersloh Marketing GmbH wird der Berliner Platz am Freitag, 21. August in eine Street Art Kulisse verwandelt. Melina Berg, begeisterte Street Artistin seit ihrem 5. Lebensjahr, verleiht dem Steinpodest ein kurzfristiges neues Gesicht.

Die bunte Kunst bleibt einige Wochen bestehen und setzt einen weiteren sommerlichen Farbklecks in der Gütersloher Innenstadt. Zeitgleich werden die städtischen Fahrradbadboxen von zwei Sprayern farblich in Szene gesetzt. Die Graffitikünstler Nils Neumeyer und Fabian Kusch geben den grauen Boxen einen neuen farblichen Touch. Zwischen 12 bis 19 Uhr können die Besucher die Fortschritte der beiden Kunstwerke bestaunen.

Am Food Truck von Doggylicious können sich am selben Tag die Besucher zudem Hot Dogs und Burger für den Bummel durch die Stadt mitnehmen.