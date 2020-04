Straßenbauarbeiten in Lage-Pottenhausen und Schieder-Schwalenberg

Kreis Lippe. In Lage-Pottenhausen werden auf der Krentruper Straße (Kreisstraße 5, Abschnitt 11) ab Montag, 20. April, bis voraussichtlich Dienstag, 21. April, Straßenbauarbeiten durchgeführt. Die Fahrbahn wird in einem Teilbereich ausgebessert und mit einer neuen Asphaltschicht versehen. In dieser Zeit ist die Krentruper Straße zwischen dem Hakenheider Weg und dem Kreisverkehr (Helpuper Straße/Sylbacher Straße) für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.

Während der Baumaßnahme lassen sich Behinderungen des Straßenverkehrs nicht vermeiden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich zu umfahren. Straßenbauarbeiten in Schieder-Schwalenberg: In Schieder-Schwalenberg werden auf der Straße „Kreienberg“ (Kreisstraße 70, Abschnitt 4) ab Dienstag, 21. April, bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April, Kanalbauarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit ist die Straße „Kreienberg“ zwischen der Landstraße „L886“ und der Kreisgrenze zu Höxter beim Ortsteil Kollerbeck für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.