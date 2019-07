Strandschlafen auf der Insel Wangerooge

Wangerooge. Die Kurverwaltung Wangerooge hat zwei Schlafstrandkörbe angeschafft, die nun ihren Platz am Bade- und Burgenstrand gefunden haben. Ab sofort können Inselgäste es sich in den Körben gemütlich machen und die Nächte unter freiem Inselhimmel verbringen. Buchbar sind die Schlafstrandkörbe entweder schon ab 12:00 Uhr, um es sich bereits tagsüber darin gemütlich machen zu können, oder erst ab 16:00 Uhr. Im Übernachtungspreis inbegriffen sind die Bettwäsche und ein exklusives, neu renoviertes Badezimmer am Ende der östlichen Strandpromenade, in dem Gäste eine Dusche, ein WC und genügend Platz für ihre Utensilien finden. Außerdem im Preis inklusive ist der Eintritt in das Meerwasser-Erlebnisbad Oase für zwei Stunden. Die Schlafstrandkörbe sind natürlich abschließbar, sodass man auch für einen Strandspaziergang oder ein Abendessen den Korb ohne Bedenken verlassen kann. Die Schlüsselübergabe erfolgt am Anreisetag bei den Strandwärtern im Ostfeld.

Bereits jetzt haben sich schon viele Inselgäste ihre Nacht unter freien Himmel reserviert und die ersten Strandschläfer haben die Übernachtung am Strand genossen. Andreas Grill, Geschäftsführer von Immo Oog auf Wangerooge und sein Sohn Adrian haben die erste Nacht in einem der Schlafstrandkörbe auf Wangerooge verbracht. „Die Nacht bei Meeresrauschen direkt am Strand zu verbringen ist einfach einmalig. Man hat einen gigantischen Blick über den weiten Strand und bei einem so tollen Sonnenuntergang, wie wir ihn hier auf der Insel haben, kann man besonders gut einschlafen“. Die Kurverwaltung Wangerooge wünscht allen Übernachtungsgästen angenehme Nächte in den Schlafstrandkörben.

www.wangerooge.de