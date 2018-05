Strahlende Gäste aus der Partnerstadt

Detmold. Sie strahlten mit der Sonne am Wochenende um die Wette: 30 Zeitzer Bürgerinnen und Bürger, darunter auch einige Stadtratsmitglieder und Mitarbeiter der Verwaltung, waren am Wochenende in Detmold zu Gast. Aus Anlass der Europawoche hatte sich die Delegation aus Sachsen-Anhalt nach Detmold auf dem Weg gemacht, um neben einem abwechslungsreichen Programm die Farben der Stadt Zeitz auf dem Europäischen Markt zu vertreten.