Stoffgeschichte(n): Nadelarbeit

Info- und Mitmachprogramm im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). So manch einer erinnert sich sicherlich noch an den handgestrickten Teddy oder das selbst bestickte Nadelkissen aus dem Handarbeitsunterricht. Diese Dinge kommen bei einem Info- und Mitmachprogramm im LWL-Freilichtmuseum Detmold zu neuen Ehren. Am Samstag und Sonntag (26./27.8.) zeigen Eltern ihren Kindern im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) diese „Stoffgeschichte(n)“. Unter Anleitung der Handweberin Roswitha Neumann werden gemeinsam Nadelmäppchen oder Täschchen mit einfachen Stichen genäht. Eigene Arbeiten aus der Schulzeit können als Gesprächsanlass mitgebracht werden. Das Mitmachprogramm findet von jeweils 11 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr in der Textilwerkstatt im Paderborner Dorf statt. Für die „Nadelarbeit“ fallen drei Euro Materialkosten an, hinzu kommt der Museumseintritt.

Foto: LWL/Sánchez