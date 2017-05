Stöbern und Feilschen auf der Promenade

Münster. Alles neu macht bekanntlich der Mai. Wenn der Frühlingsputz auf dem Programm steht und die Keller geräumt werden, dann schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger. Denn beim Großreinemachen kommt manches Kurioses und Kitschiges, Schönes und Seltenes zu Tage, das en masse am kommenden Samstag, 20. Mai, von 8 bis 16 Uhr auf Münsters Promenadenflohmarkt angeboten wird.

Gut erhaltene Kleidung, Spielzeug, Bücher und CDs sind immer der Renner zwischen Schlossplatz und Aasee. Dort lockt neben der Chance auf ein gutes Geschäft auch die einmalige Atmosphäre unter den hohen Promenadenbäumen. Alle privaten Verkäufer, die bei der Verlosung kein Glück gehabt haben, können spontan, ohne Reservierung, noch eine Standfläche ergattern. Sie haben dazu um Punkt 6 Uhr die Chance, wenn die anmeldefreie Fläche auf dem Lindenhofareal eröffnet wird.

Die jüngsten Trödler benötigen auch in diesem Jahr keine Anmeldung: An der Musikschule an der Himmelreichallee ist ein Bereich nur für Kinder bis 14 Jahre reserviert. Sie können hier „kindertypische“ Waren, zum Beispiel alte Spielsachen oder Bücher, verkaufen. Eltern dürfen ihren Nachwuchs dabei natürlich begleiten.

Der nächste Flohmarkt findet am 17. Juni statt, die Onlineregistrierung ist vom 22. bis 28. Mai möglich. Dann folgt als Höhepunkt vom 14. auf den 15. Juli der Nachtflohmarkt. Weitere Termine sind, wie gewohnt am dritten Samstag eines Monats, der 19. August und der

16. September. Weitere Informationen unter www.flohmarkt-muenster.de.