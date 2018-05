Über Stipendien informieren

Am 14. Mai ist Stipendien-Infotag an der Fachhochschule Bielefeld

Bielefeld. Es gibt zahlreiche Stipendien, doch viele Studierende haben gar keinen Überblick über das komplexe Angebot. Beim Stipendien-Infotag in der Fachhochschule Bielefeld am Montag, 14. Mai, von 13 bis 17 Uhr, können sich Studierende, aber auch Schülerinnen und Schüler, die ein Studium aufnehmen wollen, mit oder ohne ihre Eltern

über die Angebote der Begabtenförderungswerke informieren. Die Infos erhalten sie dabei aus erster Hand, denn Stipendiaten der Begabtenförderungswerke, des Studienfonds OWL sowie ArbeiterKind beantworten Fragen und berichten über ihre Erfahrungen. Was viele nicht wissen: nicht nur „Überflieger“, sondern auch gesellschaftlich engagierte Studierende werden von einigen Stiftungen gefördert.

Ort: Fachhochschule (FH) Bielefeld, Interaktion 1, 33619 Bielefeld.