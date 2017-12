Braunschweig. Seit der Stadtgründung durch Heinrich den Löwen wurde Braunschweig über die Jahrhunderte durch die Welfen und die Hanse geprägt. Heute ist Braunschweig mit rund 250.000 Einwohnern die größte Stadt zwischen Hannover und Berlin: Sie überzeugt als attraktive Einkaufsstadt, lebendige Kulturstadt und als Zentrum einer der beiden forschungsintensivsten Regionen Europas.

Das Mittelalter wird hier in den verwinkelten Gassen des Magniviertels mit kleinen Fachwerkhäusern oder auf dem Burgplatz mit seinen historischen Gebäuden ebenso erlebbar wie das urbane Lebensgefühl in der pulsierenden Einkaufsstadt. Auf kurzen Wegen ist alles zu erreichen, was eine Großstadt ausmacht – genauso wie die herrlichen Park- und Naturlandschaften, die entlang des Flusses Oker am Rand der Innenstadt für Ruhe und Ausgleich sorgen.

Stimmungsvoller Weihnachtszauber in der Löwenstadt

Weihnachtliche Beleuchtung und der Duft nach gebrannten Mandeln künden den Besucherinnen und Besuchern der Löwenstadt schon von Weitem den Braunschweiger Weihnachtsmarkt an. Vom 29. November bis 29. Dezember 2017 wird es festlich auf den Plätzen rund um den Dom St. Blasii und der Burg Dankwarderode.. Umrahmt von historischen Gebäuden lädt der Braunschweiger Weihnachtsmarkt mit seinen 150 liebevoll geschmückten Ständen zum Bummeln und Schlemmen ein.

Ein unterhaltsames Kulturprogramm für Groß und Klein begleitet den Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Besonders festlich wird es bei der 10. Weihnachtskulturwoche vom 09. bis 17. Dezember im Dom St. Blasii mit Weihnachtsoratorium, Orgelkonzerten und Quempas-Singen der Domsingschule. Kleine Besucherinnen und Besucher haben beim kostenlosen Kinderprogramm ihren Spaß: Puppentheater, Märchenstunden und die Weihnachtswerkstatt laden zum Staunen, Malen, Basteln und Backen ein und machen den Weihnachtsmarktbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Einen Blick hinter die Kulissen des Weihnachtsmarktes ermöglicht die Stadtführung „Weihnachtlicher Stadtspaziergang“ rund um den Burglöwen. Ein Gästeführer erläutert Wissenswertes rund um den Markt am Burgplatz und begleitet die Besucherinnen und Besucher zu einzelnen Marktleuten, die aus dem Leben der Schausteller während der Weihnachtszeit plaudern. Besonders hervorzuheben ist hier der Stand von Mandel Meier. Markus Meier ist eines der Gesichter des Braunschweiger Weihnachtsmarktes. Stets bildet sich eine lange Schlange vor dem Stand von Mandel-Meier auf dem Weihnachtsmarkt. Das Geheimnis? Die Handarbeit und viel Leidenschaft.

Anders als die meisten Mandelverkäufer auf dem Weihnachtsmarkt rührt Markus Meier seine Mandeln nicht mit der Maschine, sondern vor Ort von Hand. Jeden Tag steht er zwölf- bis dreizehn Stunden auf dem Weihnachtsmarkt und rührt diese frisch handgebrannten Gourmet- Mandeln. Seit 14 Jahren hält er den offiziellen Weltrekord im Mandelbrennen. Wer mehr über das Geheimnis der Gourmet-Mandeln erfahren möchte, dem sei eine Weihnachtsmaktführung zu empfehlen.

Hoch hinaus führt der Aufstieg auf den Rathausturm, der im Rahmen der Stadtführung „Blick vom Rathausturm“ oder montags bis freitags zwischen 9:00 und 15:00 Uhr auf eigene Faust möglich ist. Nach 161 Stufen können Gäste ihren Blick über die abends hell erleuchteten Stände schweifen lassen. Doch nicht nur der Markt sieht von oben fantastisch aus – auch die umliegenden illuminierten Gebäude sowie die festliche Innenstadt sind den Aufstieg wert.

Nach einer erlebnisreichen Erkundungstour durch Braunschweig und dem Weihnachtsmarkt kann der hoteleigene Erholungsbereich auf 250 Quadratmetern mit finnischer Sauna, Biosauna sowie mit Fitness- und Cardin-Geräten zur Entspannung genutzt werden.

Braunschweiger Weihnachtsmarkt : 29. November bis 29. Dezember Montag bis Samstag 10:00 bis 21:00 Uhr Sonntag und Feiertag 11:00 bis 21:00 Marktruhe 24. und 25. Dezember

