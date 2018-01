Stiftung zeichnet Eduarda Osipova aus

Freude über Auszeichnung Stiftung „Ohne Fleiß kein Preis“ zeichnet Schülerin Eduarda Osipova für ihre besonderen Leistungen am Klavier aus.

Bad Salzuflen. Jeden Tag üben, konzentriert am Instrument sitzen und Passagen wiederholen, um sie sauber spielen zu können. Als Pianist braucht es Talent, Geduld, Engagement und Durchhaltevermögen. Vor allem, um erfolgreich an Musikwettbewerben teilzunehmen. Eduarda Osipova bringt all diese Eigenschaften mit und war im vergangenen Jahr erfolgreich als Solistin bei „Jugend musiziert“ dabei. Aus diesem Grund hat die Stiftung „Ohne Fleiß kein Preis“ Eduarda mit einem Preisgeld für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Projektleiterin Miriam Bent von der Geschäftsstelle der Stiftung und Jörg Lohmann, Beiratsmitglied und Stiftungsspezialist bei der Sparkasse Lemgo, übergaben den symbolischen Spendenscheck über 200 Euro jetzt an Eduarda im Rahmen ihres Musikunterrichts an der Musikschule Bad Salzuflen.

Eduarda spielt seit fünf Jahren Klavier. Die 15 – Jährige investiert viel Zeit in ihr Hobby. „Ich übe ein bis zwei Stunden pro Tag“, erklärt sie im Rahmen der Preisgeldübergabe. Mit dem Klavierspiel begonnen hat sie im Alter von zehn Jahren. Nach fünf Jahren hat sie bereits ein hohes Level in ihrem Spiel erreicht. „Normalerweise braucht es dazu deutlich mehr Erfahrung“, stellt ihre Klavierlehrerin Susanne Roth fest. Sie weiß auch, woran das liegt: „Eduarda hat sehr viel Talent und übt fleißig!“, erklärt die Honorarkraft an der Musikschule Bad Salzuflen mit Stolz auf ihre Schülerin. Von ihrem Talent durften sich auch die beiden Schecküberbringer überzeugen. Extra für sie gab Eduarda Osipova eine Kostprobe aus dem Stück, das sie aktuell einstudiert. Die Ausschnitte aus Frédéric Chopins Fantaisie Impromptuin cis – Moll zeigten, wie groß das Talent von Eduarda ist. „Wir freuen uns sehr, erneut eine talentierte und vor allem fleißige Schülerin auszuzeichnen!“, so Lohmann. „Die Stiftung ‚Ohne Fleiß kein Preis‘ hat sich auf die Fahnen geschrieben, Leistungen zu honorieren, denn die jungen Menschen investieren viel ihrer Freizeit und zeigen großes Durchhaltevermögen, um erfolgreich zu sein. Das verdient Anerkennung!“, fasst er zusammen.

Was Eduarda mit dem Preisgeld machen wird, weiß sie zum Zeitpunkt der Scheckübergabe noch nicht genau. „Ich werde mir gut überlegen, wie ich das Geld verwende. Vielleicht kaufe ich mir Noten oder besuche ein Konzert“, überlegt sie. Die Stiftung „Ohne Fleiß kein Preis“ möchte auch weiterhin fleißige Schülerinnen und Schüler in Bad Salzuflen auszeichnen. Damit sie diese auch findet, ruft die Stiftung dazu auf, fleißige junge Menschen für eine Auszeichnung bei der Stiftung vorzuschlagen. „Dabei sind wir nicht auf den musischen Bereich beschränkt. Es zählen genauso soziales Engagement, sportliche Leistungen, Erfolge in Wissenswettbewerben und vieles mehr“, erläutert Bent. Gefördert würden dabei nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen, wie z.B. AGs in Schulen oder Teams in Sportvereinen.

„Wir wünschen Eduarda weiterhin viel Erfolg und vor allem Spaß mit ihrem Instrumen!“, schließen Bent und Lohmann und werden beim Verlassen der Musikschule von den schönen Klängen ihres Klavierspiels begleitet. Weitere Informationen zur Stiftung „Ohne Fleiß kein Preis“ finden sich unter www.stiftung-standortsicherung.de.

Foto: © Lippeimpuls Stiftung „Ohne Fleiß kein Preis“