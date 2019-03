Sternwanderungen nach Halle

Am 7. April startet mit einem bunten Rahmenprogramm die Wandersaison auf dem „Weg für Genießer“

Kreis Gütersloh. Der Frühling steht vor der Tür und die sechste Wandersaison auf dem „Weg für Genießer“ beginnt. Zum Saisonauftakt am Sonntag, 7. April, haben sich die fünf beteiligten Kommunen wieder interessante Sternwanderungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm überlegt.

Am Vormittag starten die acht bis zwölf Kilometer langen Wanderungen aus Borgholzhausen, Halle (Westf.), Steinhagen und Werther (Westf.). Wanderbegeisterte aus Versmold können sich der Borgholzhausener Gruppe anschließen. Ziel ist gegen 13 Uhr das Bürgerzentrum Remise in Halle (Westf.). Dort erwartet die Wanderer eine kulinarische Stärkung, ein Coffee-Bike, musikalische Begleitung durch einen Gitarristen und ein Infostand, an dem sich die Wanderer über Freizeitangebote im Kreis Gütersloh informieren können. Ab 14.30 Uhr erfolgt dann die kostenlose Rückfahrt mit Bussen zu den Ausgangspunkten der Wanderungen. Interessierte, die an den Wanderungen teilnehmen möchten, sollten sich bis zum 3. April bei den jeweiligen Veranstaltern anmelden.

Start für Wanderer aus Borgholzhausen ist um 9 Uhr am Kultur- und Heimathaus. Um 9.30 Uhr geht es für die Gruppe aus Halle (Westf.) ab der Remise und für die Gruppe aus Steinhagen ab der Alten Feuerwehr Amshausen los. Die Wandergruppe aus Werther startet um 10 Uhr am Wanderparkplatz an der PAB-Gesamtschule.

Weitere Informationen und die Daten zur Anmeldung gibt es unter www.geniesserweg.de“ www.geniesserweg.de

Zum Thema: „Weg für Genießer“

Seit sechs Jahren gibt es den „Weg für Genießer“. Auf rund 94 Kilometern Länge führt er Wanderer durch fünf Kommunen des Kreises Gütersloh entlang des Teutoburger Waldes. Auf dem gesamten Weg sollen zusätzlich die Sinne angeregt werden. Dabei steht jede der beteiligten Kommunen für einen Sinn: Borgholzhausen für Sehen, Halle (Westf.) für Hören, Steinhagen für Schmecken, Versmold für Fühlen und Werther (Westf.) für Riechen.

Der Weg kann sowohl am Stück als mehrtägige Wanderung als auch in Etappen gewandert werden. Die einzelnen Etappen sind jeweils zwischen elf und 22 Kilometer lang und eignen sich dabei sowohl als Halb- oder Ganztageswanderungen. Kulturelle Highlights, Rastplätze und Einkehrmöglichkeiten liegen zahlreich an der Route.

Der Rundwanderweg bietet zudem eine gute Ergänzung zum Strecken- und Qualitätswanderweg „Hermannshöhen“. Beide Wege verlaufen streckenweise parallel entlang des Teutoburger Waldes.