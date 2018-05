STERNFAHRT zur Auftaktveranstaltung in Leopoldshöhe

Kreis Lippe. Die Aktion STADTRADELN wird auch dieses Jahr mit einer Auftaktveranstaltung eröffnet. Teilnehmende lippische Städte und Gemeinden fahren von sich aus mit dem Fahrrad zum Heimathof in Leopoldshöhe (Sternfahrt). Dort wartet dann die Auftaktveranstaltung mit süßen Speisen und Herzhaftem vom Grill. Das Akkordeonorchester Leopoldshöhe des Heimatvereins Leopoldshöhe e.V. sorgt für Musik.

Zudem wird der allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) in Leopoldshöhe sein. Interessierte können sich dort insbesondere zum Thema Sicherheit informieren und kostenlos eine sogenannte Fahrrad-Codierung durchführen lassen. Nähere Informationen vor Ort. Auch STADTRADELN-Botschafter Rainer Fumpfei wird bei der Auftaktveranstaltung in Leopoldshöhe zu Gast sein. Mit einer beeindruckenden Ausstattung an Material und Motivation tourt Rainer Fumpfei Kilometer für Kilometer durch Deutschland und setzt ein Zeichen für das Fahrradfahren. Insgesamt also eine schöne Gelegenheit um mit der Familie und Freunden die Natur zu genießen und einen entspannten Nachmittag zu verleben. Wer weiß wen man so wiedersieht?

Auch von Augustdorf aus wird sich am 27. Mai 2018 eine Gruppe Sternfahrer auf den Weg machen. Über Billinghausen, Ehrentrup, an Lage vorbei. Hin und zurück werden die ersten rund 40 Kilometer gesammelt.