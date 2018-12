Stefan Pöschel wird Geschäftsführer

Bielefeld . Die Nachfolge bei der Interargem ist geregelt. Stefan Pöschel wurde in dieser Woche durch die Gesellschafterversammlung zum Geschäftsführer gewählt. Er folgt auf Rainer Müller, der zum 1. Januar 2019 Geschäftsführer bei den Stadtwerken Bielefeld wird. Stefan Pöschel beginnt seine Tätigkeit bei der Interargem zum 1. April 2019. Rainer Müller bleibt nebenamtlicher Geschäftsführer des Unternehmens und wird im ersten Quartal 2019 die Amtsgeschäfte weiter leiten.

Stefan Pöschel wird wie sein Vorgänger auch die Geschäftsführung der MVA Bielefeld und der Enertec Hameln überneh- men. Er wird dort, neben dem technischen Geschäftsführer Thomas Pörtner, für den Vertrieb, den kaufmännischen Bereich und die Unternehmensentwicklung zuständig sein.

Das Gremium entschied sich nach einem Auswahlverfahren, das von einem externen Berater begleitet wurde, einstimmig für Stefan Pöschel. Der 50-jährige überzeugte vor allem durch seine vielfältige Berufserfahrung in Führungspositionen ver- schiedener Unternehmen der Branche. Aktuell ist Stefan Pöschel Geschäftsführer bei der KAVG Kreisabfallverwertungsgesellschaft mbH Minden-Lübbecke. Martin Uekmann, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Interargem, erklärt: „In seiner aktuellen Position hat er in den letzten knapp zwei Jahren Akzente in der Region Ostwestfalen-Lippe gesetzt. Wir sind überzeugt, dass er die Strategie der Interargem weiterentwickeln und das Wachstum des Unternehmens erfolg- reich fortsetzen wird.“