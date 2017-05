Startschuss zum Stadtradeln 2017 im Kreis Lippe

Klima-Bündnis-Kampagne geht in die 10. Runde

Lippe. Seit 2008 treten deutschlandweit fahrradbegeisterte Bürger im Rahmen der Kampagne STADTRADELN für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Erstmalig nimmt der Kreis Lippe zusammen mit allen 16 Städten und Gemeinden am Wettbewerb teil. Ein Novum, auf das der Kreis Lippe besonders stolz ist. Denn dass ein Kreis zusammen mit all seinen angehörigen Kommunen teilnimmt, ist in der deutschlandweiten Kampagne selten. Im Jubiläumsjahr der Aktion wird das STADTRADELN erstmals vom Kreis Lippe zentral koordiniert, um in den 16 teilnehmenden Städten und Gemeinden die Räder rollen zu lassen. Mobilitätsmanagerin Laureen Falke und Radverkehrsbeauftragter Jürgen Deppemeier stecken zusammen mit den Kommunen mitten in der heißen Phase der Planungen, um ein attraktives Rahmenprogramm für den Aktionszeitraum auf die Beine zu stellen.

Vom 21. Mai bis zum 10. Juni sollten möglichst viele Radkilometer beruflich oder privat zurückgelegt werden. „Ziel ist es, den Spaß am Fahrradfahren zu vermitteln und damit möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen“, erläutern Laureen Falke und Jürgen Deppemeier den Hintergrund der Kampagne. Gesucht werden Deutschlands fahrradaktivste Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radler der Region. Mitmachen und ein Team gründen kann jeder, der im Kreis Lippe wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht. Über einen Online-Radel-Kalender oder klassisch über einen Erfassungsbogen werden alle gefahrenen Kilometer gesammelt und ausgewertet.

Landrat Dr. Axel Lehmann ist begeistert von der Gemeinschaftsaktion: „Es ist ein tolles Zeichen, dass erstmals in allen lippischen Kommunen gleichzeitig fürs Klima gestrampelt wird“, und hofft auf große Resonanz. Eine gemeinsame Broschüre, in der sich jede teilnehmende Kommune mit Informationen und Radrouten auf einer Doppelseite präsentiert, wird rechtzeitig zum Auftakt der Aktion herausgegeben. Dieser findet am 21. Mai von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Detmold mit einem großen Fest statt, zu dem aus zahlreichen Kommunen Sternfahrten angeboten werden.

Neben zahlreichen Mitmach-Aktionen und einem vielseitigen, vom Radio-Lippe-Moderator Frank Schröder moderierten Bühnenprogramm zum Thema „Fahrrad und nachhaltige Mobilität“ wird eine Fahrradtrail-Show zu bewundern sein. Darüber hinaus werden zahlreiche Aussteller wie Fahrradhändler, Polizei oder Verkehrswacht zugegen sein. Außerdem wird in Zusammenarbeit mit der LZ und Radio Lippe eine lippische Familie für eine „Homestory“ zum Thema Mobilität gesucht, bei der ein attraktiver Gewinn lockt. Flankiert wird das Programm anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrades durch einen originalgetreuen Nachbau des ersten Velos von Karl Drais, das auch in Aktion zu bewundern sein wird, sowie eine vom ADFC Lippe organisierte Ausstellung historischer Räder. Auch für die kleinsten Besucher lockt ein tolles Programm, unter anderem wird auch Kinderschminken angeboten. Der Kreis Lippe freut sich auf zahlreiche Besucher und lädt herzlich dazu ein, ein tolles Auftaktfest zu feiern.

Wer gern bei der Kampagne STADTRADELN mitmachen möchte, kann sich bereits jetzt unter www.stadtradeln.de anmelden, am besten direkt auf der Seite der jeweiligen Kommune. Alle gefahrenen Kilometer fließen neben der Kommunenwertung auch in die Kreiswertung mit ein.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.klimapakt-lippe.de sowie www.stadtradeln.de.

Foto: Laden dazu ein, die Freude am Radeln zu entdecken: Laureen Falke und Jürgen Deppemeier mit Vertretern der 16 Kommunen, die zusammen mit dem Kreis am Stadtradeln teilnehmen © der Veranstalter