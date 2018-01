Start ins Eheglück in besonderer Kulisse

Stadtmuseum, Palmenhauscafé, Kerzenlicht in der Kirchstraße: Das Gütersloher Standesamt geht auch 2018 „on Tour“

Gütersloh. Historisch am Puls der Zeit, idyllisch mitten im Grünen, romantisch bei Kerzenschein: Auch im Jahr 2018 geht das Gütersloher Standesamt an insgesamt drei Terminen wieder auf Reisen und bietet Paaren die Möglichkeit, sich das wohl wichtigste „Ja“ im Leben in außergewöhnlichem Ambiente zu geben.

Am Mittwoch, 14. Februar und am Freitag, 13. Juli 2018 macht das Standesamt Station im Gütersloher Stadtmuseum. Das Haus in der Kökerstraße, das einst auch als Schulgebäude diente, wird dann zum Trauzimmer der außergewöhnlichen Art. Denn an diesem Ort voller Stadtgeschichte können Paare den großen Schritt ins Eheleben tun und fest verbunden ihre eigene gemeinsame Geschichte beginnen. Dort, wo man sonst viel Wissenswertes aus der Gütersloher Historie erfahren kann, steht dann das Hier und Jetzt im Mittelpunkt – stilvoll, individuell und mit ganz besonderer Symbolkraft. Nach der Zeremonie in dem hübschen Museumsgebäude können sich die Brautpaare von ihren Festgesellschaften im Museumshof feiern lassen und vor der Kulisse der geschichtsträchtigen Fachwerkhäuschen zusammen anstoßen.

Am Mittwoch, 8.8.2018 können sich all diejenigen im Haus Kirchstraße 21 trauen lassen, die an die Magie der Zahlen glauben. Für viele Paare ist ein einprägsames Hochzeitsdatum nicht nur eine Gedächtnisstütze, um sich den Hochzeitstag besser merken zu können, sondern sie sind überzeugt, dass ein gutes Hochzeitsdatum Glück bringt und einen guten Einfluss auf die Ehe hat.

Am Freitag, 21. September 2018, wird dann das Palmenhauscafé zum Ort für den schönsten Tag im Leben. Die Lage inmitten des Botanischen Gartens bietet dafür ein Ambiente ‚mit dem gewissen Etwas‘. Lichtdurchflutet, freundlich und individuell ist das Palmenhauscafé. Von drinnen erschließt sich ein einmaliger Blick in den naturnahen Garten – harmonisch, idyllisch, echt. Und auch von außen kann es überzeugen, denn hier verbinden sich Gegenwart und ein Stück Geschichte: Im Jahr 1938 erbaut, wurde das Palmenhaus schon in den 1970er Jahren abgerissen. Das heutige Palmenhauscafé ist nach diesem historischen Vorbild komplett neu errichtet und im Jahr 2004 eingeweiht worden.

Schon seit 2006 finden regelmäßig Trauungen im Palmenhauscafé im Botanischen Garten statt. Heiraten im Grünen ist schließlich außergewöhnlich und besonders – damit wird dieser Ort nicht nur für Naturverbundene zur perfekten Kulisse für die Eheschließung.

Stilvoll, persönlich und rundum perfekt kann der schönste Tag im Leben auch dann sein, wenn das Standesamt nicht auf Tournee geht und in das Haus Kirchstraße 21 bittet. Bei der Candle-Light-Trauung am Freitag, 7. Dezember 2018, werden die Räumlichkeiten von romantischem Kerzenlicht erfüllt. Der Blick aus dem Trauzimmer fällt in einen wunderschönen, winterlichen Garten mitten in der Innenstadt. Doch nicht nur das: Auch hier geben sich die Paare das Ja-Wort an einem geschichtsträchtigen Ort. Das Gebäude, das einst das Wohnhaus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie war, findet erstmals schon im Jahre 1783 Erwähnung. Seit 1976 steht das hübsche Haus mit der außergewöhnlichen Schieferfassade unter Denkmalschutz. Im Trauzimmer setzen Kunst sowie historische und moderne Elemente besondere Akzente. Geschichte und Gegenwart finden zu einem harmonischen Gesamtbild – der ideale Ort, um den Blick in die gemeinsame Zukunft zu richten.

Auf der Internetseite des Standesamtes (www.standesamt.guetersloh.de) können sich künf-tige Brautpaare über alles rund um die Eheschließung in der schönen Dalkestadt informieren.

„Standesamt on Tour“ und besondere Trautermine für 2018 in der Übersicht:

14.02.2018 Stadtmuseum Gütersloh

13.07. 2018 Stadtmuseum Gütersloh

08.08. 2018 Kirchstraße 21 –Trauung am magischen Datum

21.09. 2018: Palmenhauscafé

07.12 2018: Kirchstraße 21 – Candle-Light-Trauungen

BU: (v.l.) Dennis Gerdtoberens, Charlene Gerdtoberens und Claudia Wiegelmann, Leiterin des Standesamtes Gütersloh, freuten sich in diesem Jahr über die gelungene Trauung im Palmenhauscafé.