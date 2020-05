Start im Wiesenbad gut verlaufen

Im Juni öffnen die restlichen sieben Freibäder

Bielefeld. Nach dem gelungenen Freibadstart im Wiesenbad geht es bald auch in den anderen Freibädern in Bielefeld los. Am 8. Juni öffnen das Naturbad Brackwede, das Senner Waldbad und das Freibad Dornberg. Am 15. Juni folgen die Freibäder Schröttinghausen, Gadderbaum und Hillegossen. Das Freibad Jöllenbeck startet am 22. Juni in die Saison.

Das Frühschwimmen findet in dieser Saison nur im Wiesenbad statt, da aufgrund der Corona-Regeln ein erhöhter Reinigungsaufwand besteht. Daher können die Bäder auch nicht außerhalb der regulären Öffnungszeit für die Vereine geöffnet werden.

Öffnungszeiten

Das Naturbad Brackwede, das Senner Waldbad und das Freibad Jöllenbeck öffnen bei gutem Wetter täglich von 12 bis 19 Uhr. Die Freibäder Dornberg, Hillegossen, Gadderbaum und Schröttinghausen öffnen täglich von 13 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter öffnen die Bäder erst nachmittags.

Online-Tickets

Das Online-Ticketsystem, das seit Montag im Wiesenbad im Einsatz ist, wird auch in den anderen sieben Freibädern eingesetzt. Mit dem Kauf eines Online-Tickets erfasst die BBF bereits im Vorfeld die Kundendaten. Dadurch sollen Warteschlangen an den Kassen vermieden werden. Die Angabe der Daten ist aufgrund von Coronaverpflichtend. Der Kauf von Tageseintrittskarten an den Kassen ist nicht möglich. Die Tickets sind ausschließlich online unter www.bbf-online.de erhältlich. Das Online-Ticket wird beim Betreten und Verlassen des Bades elektronisch erfasst. Zeitkartenbesitzer (Jahres- oder Saisonkarten und Abo-Kunden) erwerben ein Ticket für null Euro und zeigen ihre Dauerkarte beim Eintritt vor.

Saisonkarten gibt es weiterhin an den Kassen. Familienkarten können aktuell noch nicht online gekauft werden. Daher haben alle Kinder bis zum vollendetenzehnten Lebensjahr in Begleitung eines Erwachsenen in den Freibädern freien Eintritt. Für die Kinder muss dann nur ein Ticket für null Euro gekauft werden.